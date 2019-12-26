Газпромбанк провел переоценку электрогенерирующих компаний, в фаворитах Интер РАО, Юнипро, РусГидро

Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была повышена с "нейтрально" до "выше рынка", а для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) - с "ниже рынка" до "нейтрально". В то же время для бумаг "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) рекомендация была понижена с "выше рынка" до "нейтрально".

Между тем для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Интер РАО" (MOEX: IRAO) эксперты Газпромбанка подтвердили рекомендацию "выше рынка", а для акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) - "нейтрально".

Как отмечается в обзоре, аналитики сохраняют в целом позитивный взгляд на сектор в свете положительных регуляторных изменений и улучшающихся дивидендных выплат. По их мнению, несмотря на уверенную динамику котировок акций компаний электрогенерирующего сектора, позитивные регуляторные и дивидендные изменения дают пространство для дальнейшего роста цен бумаг компаний, являющихся фаворитами экспертов.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена РусГидро - 0,70 (текущая цена - 0,57), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Интер РАО - 7,00 (текущая цена - 4,98), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Юнипро - 3,30 (текущая цена - 2,72), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Энел Россия - 1,00 (текущая цена - 0,91), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,60 (текущая цена - 2,24), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,014 (текущая цена - 0,013), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,68 (текущая цена 0,60), рекомендация - нейтрально.