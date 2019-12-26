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26 декабря 2019 года 10:48
Рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок до конца года - "Нордеа банк"
Рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок до конца года, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль остается вблизи максимально крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 61,8 в паре с долларом и 68,5 в паре с евро). На текущей рождественской неделе на рынке фактически отсутствуют события, способные повлиять на валютный курс, констатируют специалисты банка. Торги проходят при пониженных объемах. Последняя значимая для рынка статистика (индекс деловой активности PMI в Китае) в этом году поступит лишь 31 декабря. "В целом до конца года рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок. Ключевым фактором для курса остается тема торговых переговоров, по которой в последнее время поступали исключительно позитивные новости, поддерживавшие оптимизм на рынках", - отмечают аналитики "Нордеа банка".
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26 декабря 2019 года 19:32
Рубль развернулся вниз и заметно снижается к доллару и евро на фиксации прибыли после заметного роста в предыдущие дни
Москва. 26 декабря. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни. читать дальше
.26 декабря 2019 года 19:19
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации при смешанной динамике blue chips в отсутствие западных игроков, индекс РТС просел на фоне ослабления рубля, при этом лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" из-за отсечки дивидендов компании за третий квартал с учетом расчетов "Т+2", а по объему торгов лидировали акции "Росгосстраха". читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:46
Для рубля перспективы 1-го полугодия 2020 г. выглядят лучше, чем перспективы 2-го, отмечает в своем прогнозе главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Вероятно, в начале года рубль будет торговаться на уровне 62-64 руб./долл. - этому, по мнению эксперта, способствует улучшение... читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:00
Фактор дивидендов по-прежнему будет оказывать ключевую поддержку рынку акций РФ в 2020 г. - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2020г. фактор дивидендов по-прежнему будет оказывать ключевую поддержку российскому рынку акций, говорится в обзоре банка. Внешний фон, учитывая санкционную угрозу и не до конца решенный конфликт США-Китай, окажет давление, но внутренние факторы, в том... читать дальше
.26 декабря 2019 года 17:02
Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют... читать дальше
.26 декабря 2019 года 16:19
2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer
Перед выборами в Великобритании 12 декабря курс фунта стерлингов значительно укрепился, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки учли сценарий получения Консервативной партией большинства в парламенте, что позволит премьер-министру страны Борису Джонсону обеспечить упорядоченный выход из... читать дальше
.26 декабря 2019 года 15:35
Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря нефти и оптимизму относительно сделки США-Китай
Москва. 26 декабря. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне оптимизма инвесторов относительно предстоящего подписания первой фазы торговой сделки США-Китай и подрастающей нефти. читать дальше
.26 декабря 2019 года 15:32
Ослабление китайского юаня в 2020 году замедлится; в то время как осторожная политика денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста ВВП останется негативным фактором для юаня, действие других факторов давления в следующем году ослабнет, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем... читать дальше
.26 декабря 2019 года 14:53
Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:55
Финал года на российском рынке акций развеял первоначальный пессимизм, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Конец года складывается для инвесторов исключительно удачно, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс Мосбиржи... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:12
S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Торги на ведущих фондовых площадках характеризуются слабой активностью из-за праздников в Европе и США. Часть бирж по-прежнему закрыта. Конец года не обещает сюрпризов, отмечает аналитик Ален... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:34
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,191 рубля до 0,196 рубля за штуку, включив в модель оценки компании новые прогнозы ее менеджмента, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:03
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков Игоря Гончарова и Дениса Степанова. По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была повышена с "нейтрально" до "выше рынка", а для акций... читать дальше
.26 декабря 2019 года 11:37
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел по индексам из-за отсечки дивидендов в бумагах "Норникеля" с учетом расчетов "Т+2", внешние рынки после празднования католического Рождества подают позитивные сигналы. читать дальше
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