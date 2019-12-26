Рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок до конца года - "Нордеа банк"

Рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок до конца года, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Рубль остается вблизи максимально крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 61,8 в паре с долларом и 68,5 в паре с евро). На текущей рождественской неделе на рынке фактически отсутствуют события, способные повлиять на валютный курс, констатируют специалисты банка. Торги проходят при пониженных объемах. Последняя значимая для рынка статистика (индекс деловой активности PMI в Китае) в этом году поступит лишь 31 декабря.

"В целом до конца года рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок. Ключевым фактором для курса остается тема торговых переговоров, по которой в последнее время поступали исключительно позитивные новости, поддерживавшие оптимизм на рынках", - отмечают аналитики "Нордеа банка".