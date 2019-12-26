Рубль укрепляется к доллару и евро утром на оптимизме относительно сделки США-Китай

Москва. 26 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне оптимизма инвесторов относительно предстоящего подписания первой фазы торговой сделки США-Китай.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,80-61,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,8 руб./$1 (-5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,51 руб./EUR1 (-17,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,79 копейки к уровню закрытия среды, до 64,82 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,86 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,35 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне оптимизма инвесторов относительно предстоящего подписания первой фазы торговой сделки США-Китай. При этом активность участников рынка остается сниженной в связи с тем, что большинство европейских рынков закрыты в связи с рождественскими каникулами.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно повышаются на фоне данных о сокращении запасов в США и оптимизма по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина.

В среду рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,33% - до $66,38 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на 0,41% - до $61,36 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны.

Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает агентство Bloomberg.