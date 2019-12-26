Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3010-3045 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3010-3045 пунктов, существенных покупок ждать едва ли стоит, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"С технической точки зрения, рынок готов скорректироваться вниз, но будет ждать для этого подходящего момента. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3010-3045 пунктов. Существенных покупок ждать едва ли стоит. Активность на российском рынке, вероятно, вырастет к концу торгов с открытием американских площадок, которые могут дать рискованным активам некоторый импульс к росту ввиду оптимистичных данных по праздничным онлайн-продажам", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.