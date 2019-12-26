Покупать нефть при данных ценах очень рискованно - Алор Брокер

Стоимость нефти подошла к верхней границе восходящего канала от начала октября. Для его пробоя нужны новые драйверы, например, сильное снижение запасов в США. Но и в этом случае шансы на полноценный пробой и уход котировок в район 70 долларов за баррель невелики. Поэтому, предупреждает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, покупать нефть при данных ценах очень рискованно.