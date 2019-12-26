Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не покажут яркой динамики

Москва. 26 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не покажут ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия нерезидентов из Европы, где продолжаются рождественские праздники.

В США накануне биржи не работали в связи с рождественскими праздниками, в Азии в четверг на работающих рынках преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Биржи Гонконга и Австралии в четверг закрыты в связи с рождественскими праздниками, также продолжатся выходные в Европе.

В центре внимания трейдеров остается торговое соглашение США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители. Так, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

Нефть утром в четверг умеренно растет на фоне данных о сокращении запасов в США и оптимизма по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина, накануне рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 9:36 МСК составила $66,35 за баррель (+0,3%), февральская цена WTI - $61,33 за баррель (+0,4%).

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в пятницу.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны.

Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает агентство Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла еще в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,407 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,92 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 декабря вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 654,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-03" (+1,06%), "ВЭБ.РФ-18" (+0,73%) и "Магнит-003Р-03" (+0,57%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-1%), "ЕвроХим-001P-06" (-0,35%) и "ЕвроХим-001P-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 90,85% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-178R на сумму 2 млрд 725,485 млн рублей, 37,50% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-190R на сумму 1 млрд 124,988 млн рублей, 19,85% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-185R на сумму 19,847 млн рублей. Номинальный объем выпусков 178R и 190R - по 3 млрд рублей, выпуска 185R - 100 млн рублей. Срок обращения серии 178R - 2 года, серии 190R - один месяц, серий 185R полгода. Ставка 1-го купона выпусков 178R и 190R установлена на уровне 0,01% годовых, облигаций серии 185R - 3% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ГК "Автодор" завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-002P-05 объемом 27 млрд 280,200 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 20 декабря. В ходе премаркетинга индикативный объем размещения составлял 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,15% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Предусмотрена оферта через 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости компания будет погашать ежегодно, начиная с декабря 2020 года, 55% от номинальной стоимости будет выплачено в дату погашения 20-го купона.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) полностью разместило 7-летние облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,84% годовых. Бумаги размещались в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,1% годовых. Ставки 2-14-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%. Купоны годовые. Выпуск сроком обращения 14 лет размещен по открытой подписке. Заем имеет амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения каждый год будет выплачиваться по 8,333% от номинала.

ООО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 6,26% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставки 7-12-го купонов привязаны к значению ежедневного фиксинга Национальной валютной ассоциации ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев плюс 0,15 процентного пункта. Ставка текущего купона - 7,6% годовых.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 в размере 11,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в октябре 2018 года. Ставка 1-го купона составила 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-40-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%.

АО "Центральная ППК" установило ставку 3-10-го купонов облигаций серии П01-БО-01 в размере 7,55% годовых. Облигации размещены в декабре 2017 года объемом 500 млн рублей на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,55% годовых. По бондам 30 декабря предстоит оферта.

Росбанк (MOEX: ROSB) выкупил в рамках оферты 3 млн 178,523 тыс. облигаций серии БО-11 и 3 млн 320,282 тыс. облигаций серии БО-12 по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 63,57% выпуска БО-11 и 66,41% выпуска БО-12. Банк разместил оба 10-летних выпуска общим объемом 10 млрд рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона обоих выпусков была установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Ставка текущего купона выпусков - 6,55% годовых.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выставило на 21 февраля 2020 года оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, цена - 100% от номинала. Период предъявления - с 10 по 23 февраля 2020 года. Эмитент выставил также допоферту по выпуску на 21 января. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.