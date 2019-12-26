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Главная / Мнения аналитиков / Ожидания по паре USD/RUB составляют 61,50-62 - ИК "Фридом Финанс"
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26 декабря 2019 года 09:53
Ожидания по паре USD/RUB составляют 61,50-62 - ИК "Фридом Финанс"
Рубль с начала года укрепился к доллару на 13%. "Мы полагаем, что снижение пары подходит к концу. Наиболее сильное движение возможно не ранее 3 января. Игроки не прогнозируют отток валюты, рынок в достаточной степени сбалансирован. Ожидания по паре USD/RUB составляют 61,50-62", - пишет в комментарии начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
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26 декабря 2019 года 10:31
диапазон 3010-3045 пунктов, существенных покупок ждать едва ли стоит, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "С технической точки зрения, рынок готов скорректироваться вниз, но будет ждать для этого подходящего момента. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3010-3045 пунктов. Существенных... читать дальше
.26 декабря 2019 года 10:26
Москва. 26 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне оптимизма инвесторов относительно предстоящего подписания первой фазы торговой сделки США-Китай. читать дальше
.26 декабря 2019 года 10:13
Сигнал для дальнейшей игры на повышение в диапазон 3500-3600 рублей сформировался в акциях "Магнита" - ИК "Алго Капитал"
Сигнал для дальнейшей игры на повышение в диапазон 3500-3600 рублей сформировался в акциях "Магнита", говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Бумаги розничной торговой сети "Магнит" пытаются сократить свое сильное отставание от ушедшего далеко вперед... читать дальше
.26 декабря 2019 года 10:05
тоимость нефти подошла к верхней границе восходящего канала от начала октября. Для его пробоя нужны новые драйверы, например, сильное снижение запасов в США. Но и в этом случае шансы на полноценный пробой и уход котировок в район 70 долларов за баррель невелики. Поэтому, предупреждает в своем... читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:54
Москва. 26 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не покажут ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия нерезидентов из Европы, где продолжаются рождественские праздники. читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:43
нешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают верить в то, что торговое соглашение первой фазы между США и КНР позволит мировой экономике стабилизироваться в будущем году или даже ускорить свой рост. На российском горизонте также есть интересные новости. Четверг... читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:39
В четверг аналитики прогнозируют в целом позитивное начало фондовых торгов в РФ. читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:33
Ожидается открытие индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в четверг отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, а позднее может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Мы ожидаем открытия... читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:32
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг уверенно повышаются. читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:20
Пик налогового периода в среду способствовал укреплению рубля на низколиквидном рынке. В четверг с утра доллар слабо снижается к основным мировым валютам. "До конца года мы ждем умеренного ослабления российской валюты, но не более 63,5 рубля за доллар", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:07
Рынок акций в четверг попробует немного подрасти, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Внешний фон с утра складывается позитивным: кроме роста нефти около 0,1% прибавляют американские фьючерсы. Поэтому ждем открытия рынка по основным бумагам в "зеленой зоне". Однако индекс Мосбиржи начнет день... читать дальше
.25 декабря 2019 года 19:34
Москва. 25 декабря. Российский рынок акций не продемонстрировал в среду ярко выраженной динамики на фоне отсутствия внешних ориентиров из-за праздничного дня в США и большинстве европейских стран; активность торгов при этом была не очень высокой, а изменения индексов не превысили 0,25%. читать дальше
.25 декабря 2019 года 19:30
Рубль растерял рост первой половины дня и лишь немного повышается к бивалютной корзине при отсутствии торгов на западных биржах
Москва. 25 декабря. Доллар отыграл значительную часть потерь, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял рост первой половины дня и лишь немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях отсутствия торгов на западных биржах из-за празднования Рождества. читать дальше
.25 декабря 2019 года 19:02
Рубль в среду сохранял одну из лучших динамик среди валют на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"
Рубль в среду продолжал свое укрепление, обновляя очередные максимумы, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, в паре с долларом отечественная валюта была близка к отметке 61,5, а в паре с евро преодолела отметку... читать дальше
.25 декабря 2019 года 18:18
Рубль в среду продолжил обновлять многомесячные максимумы, а сильные движения отдельных акций ("М. Видео" и "Сургутнефтегаза") в основном были связаны с техническими факторами, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В четверг на биржи вернутся инвесторы из США и,... читать дальше
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