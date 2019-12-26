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26 декабря 2019 года 09:43

Четверг российский рынок акций может начать с повышения - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают верить в то, что торговое соглашение первой фазы между США и КНР позволит мировой экономике стабилизироваться в будущем году или даже ускорить свой рост. На российском горизонте также есть интересные новости. Четверг российский рынок акций может начать с повышения, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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