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Главная / Мнения аналитиков / Ожидается открытие индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"
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26 декабря 2019 года 09:33
Ожидается открытие индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в четверг отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, а позднее может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3035 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает В. Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск), отмечает специалист ИК "Алго Капитал". .
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26 декабря 2019 года 10:31
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.26 декабря 2019 года 10:26
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.26 декабря 2019 года 10:13
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.26 декабря 2019 года 10:05
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.26 декабря 2019 года 09:54
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.26 декабря 2019 года 09:43
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.26 декабря 2019 года 09:39
В четверг аналитики прогнозируют в целом позитивное начало фондовых торгов в РФ. читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:32
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг уверенно повышаются. читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:20
Пик налогового периода в среду способствовал укреплению рубля на низколиквидном рынке. В четверг с утра доллар слабо снижается к основным мировым валютам. "До конца года мы ждем умеренного ослабления российской валюты, но не более 63,5 рубля за доллар", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:07
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.25 декабря 2019 года 19:34
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.25 декабря 2019 года 19:30
Рубль растерял рост первой половины дня и лишь немного повышается к бивалютной корзине при отсутствии торгов на западных биржах
Москва. 25 декабря. Доллар отыграл значительную часть потерь, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял рост первой половины дня и лишь немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях отсутствия торгов на западных биржах из-за празднования Рождества. читать дальше
.25 декабря 2019 года 19:02
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.25 декабря 2019 года 18:18
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