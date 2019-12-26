Рынок акций попробует немного подрасти - Алор Брокер

Рынок акций в четверг попробует немного подрасти, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Внешний фон с утра складывается позитивным: кроме роста нефти около 0,1% прибавляют американские фьючерсы. Поэтому ждем открытия рынка по основным бумагам в "зеленой зоне". Однако индекс Мосбиржи начнет день снижением из-за дивидендного "гэпа" по "Норникелю". Сейчас рынок значительно снял техническую перекупленность и готов вновь двинуться вверх. В целом же вероятность увидеть рублевый индикатор рынка в районе 3100 пунктов в первых числах нового года велика", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.