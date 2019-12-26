Утренние прогнозы: старт в "зеленой зоне"

В четверг аналитики прогнозируют в целом позитивное начало фондовых торгов в РФ.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра складывается позитивным: кроме роста нефти около 0,1% прибавляют американские фьючерсы. Поэтому ждем открытия рынка по основным бумагам в "зеленой зоне". Однако индекс Мосбиржи начнет день снижением из-за дивидендного "гэпа" по "Норникелю". Сейчас рынок значительно снял техническую перекупленность и готов вновь двинуться вверх".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3035 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Четверг российский рынок акций может начать с повышения".