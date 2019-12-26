Brent торгуется на уровне $67,47 за баррель

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг уверенно повышаются.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг.

При этом биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,14%, южнокорейский индикатор KOSPI повысился на 0,19%.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка вырос на 0,1%. По итогам квартала индекс может набрать около 9%, пишет агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров остается торговое соглашение США и Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

Так, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

В Японии, в частности, повышается стоимость бумаг производителя промышленных роботов Fanuc (+0,9%), акции производителя электронных компонентов Murata Manufacturing растут на 0,8%.

Акции автопроизводителей также демонстрируют рост: бумаги Toyota прибавляют в цене 0,3%, Honda - 1%, Nissan - 1,3%.

В лидерах роста среди компонентов китайского индекса Shanghai Composite находятся акции Luoyang Glass, которые дорожают на 10%. Аналогичный подъем демонстрируют бумаги Hylink Digital Solution и Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%.

В число лидеров роста в Южной Корее вошли акции Soosan Heavy Industries, которые дорожают на 14,8%, и бумаги E Investment & Development Co., которые растут на 11%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг уверенно повышаются на фоне данных о сокращении запасов в США и оптимизма по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина.

В среду рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК подорожали на $0,27 (на 0,4%) - до $67,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $0,24 (на 0,39%) - до $61,35 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать оптимизм по поводу торгового соглашения США и Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны.

Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает агентство Bloomberg.