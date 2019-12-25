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25 декабря 2019 года 19:34

Рынок акций РФ продемонстрировал в среду вялую динамику, изменения индексов не превысили 0,25%

Москва. 25 декабря. Российский рынок акций не продемонстрировал в среду ярко выраженной динамики на фоне отсутствия внешних ориентиров из-за праздничного дня в США и большинстве европейских стран; активность торгов при этом была не очень высокой, а изменения индексов не превысили 0,25%.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3030,84 пункта (+0,01%), индекс РТС вырос до 1544,12 пункта (+0,24%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар снизился до 61,83 рубля (-0,14 рубля).

Заметно выросли бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (на 6,5%, до 3,5 рубля за штуку) на "тонком" низколиквидном рынке без новостей. Объем торгов акциями компании на "Мосбирже" составил 40,35 млн рублей (максимальный показатель с 15 марта 2016 года). Продолжили корректироваться вверх второй день подряд бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,1%) после сильного падения на прошлой неделе.

Кроме того, подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,01%).

Вместе с тем подешевели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,04%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,04%).

В США индексы во вторник показали смешанную динамику, индекс Nasdaq (+0,1%) завершил рекордом 9-ю сессию подряд, чего не происходило с 1998 года. В среду торговые площадки США будут закрыты в связи с празднованием Рождества. В среду в Азии преобладала умеренная негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,03%) на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в среду не работают.

Нефть накануне выросла на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики; цена Brent к финалу сессии оказалась на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $67,21 за баррель (+1,2%) - максимум за 3 месяца, февральская цена WTI - $61,14 за баррель (+1%). Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Опубликованный уже после раннего закрытия бирж NYMEX и ICE отраслевой отчет Американского института нефти (API) отразил значительное сокращение запасов нефти в США: за неделю до 20 декабря запасы нефти упали на 7,9 млн баррелей, запасы в Кушинге сократились на 2,2 млн баррелей; запасы бензина выросли на 0,566 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,68 млн баррелей. Если данные Минэнерго США, которые выйдут в пятницу, подтвердят эти цифры, то снижение запасов нефти будет максимальным с августа.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов не показывали яркой динамики на фоне отсутствия внешних драйверов и некоторого укрепления рубля. При этом сильные движения отдельных акций, в частности, "М.Видео" и "Сургутнефтегаза", в основном были связаны с техническими факторами. Индекс МосБиржи вырос за день всего на 0,01%, удерживаясь на некотором расстоянии от достигнутого накануне исторического максимума 3039 пунктов. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,24%, обновив в ходе торгов многолетний пик на уровне 1549 пунктов. С технической точки зрения для обоих индикаторов при наличии соответствующих драйверов складывается благоприятная для фиксации прибыли ситуация.

"Торги на западных фондовых и сырьевых площадках в среду не проводились в связи с католическим Рождеством, в связи с чем российский рынок варился в собственном соку. В четверг на биржи вернутся инвесторы из США, и значит, активность может немного вырасти. В рублевом сегменте сохраняются особенно высокие риски фиксации прибыли, которые станут более актуальными и для долларового индикатора при остановке укрепления рубля", - полагает Кожухова.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что "отечественный рынок торговался в гордом одиночестве по случаю Рождества на католическом календаре. Внешних новостей не было, как и внутренних. Впрочем, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что переговоры с правительством по продаже пакета акций Сбербанка, который принадлежит ЦБ РФ, идут, но решения пока нет. По ее мнению, если правительство планирует получать дивиденды Сбербанка на регулярной основе, то будет логичным выкупить пакет кредитной организации. Она также отметила, что переход банков к работе в рамках экосистемы увеличивает риски из-за роста нефинансовой составляющей. В остальном рынок торговался в режиме консолидации. Давление на рублевый индекс оказывал рубль, который продолжил свое укрепление вслед за нефтью".

Как отмечают аналитики Нордеа банка, на глобальных площадках по-прежнему отсутствует какая-либо явно выраженная динамика основных финансовых активов в условиях пониженной торговой активности. Накануне большинство западных площадок работали в сокращенном режиме, а в среду почти все они были закрыты по случаю рождественских праздников. При этом позитивные сообщения по торговым переговорам между США и Китаем позволяют американскому фондовому рынку завершить год на исторических максимумах. Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о том, что стороны утвердили первую фазу торговой сделки и сейчас работают над переводом и оформлением документов для ее подписания. Индекс S&P 500 в уходящем году прибавил более 30%, а в оставшиеся торговые дни декабря вряд ли стоит ожидать какую-либо значимую динамику на глобальных площадках.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов констатирует, что российские торги акциями проходили без внешних ориентиров - западные площадки были закрыты по случаю празднования Рождества. Ранее неоднократно наблюдалось, как в таких случаях отечественный рынок совершал сильные движения. Но сейчас, похоже, не тот случай - последние две сессии рынок проводит в консолидации, а спрос смещается в сторону "второго эшелона", что говорит об ослаблении силы фондовых "быков".

В целом можно ожидать продолжения восходящего тренда на рынке акций и достижения отметки 3100 пунктов если не в конце уходящего года, то в первых числах января 2020 года. Нефть достигла верхней границы восходящего канала от начала октября. Потенциально нефть может прибавить еще около доллара, но сначала неплохо бы все-таки увидеть небольшую коррекцию, считает Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в среду составил 18,41 млрд рублей (из них 3,12 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 2,26 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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