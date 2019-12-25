Рубль растерял рост первой половины дня и лишь немного повышается к бивалютной корзине при отсутствии торгов на западных биржах

Москва. 25 декабря. Доллар отыграл значительную часть потерь, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял рост первой половины дня и лишь немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях отсутствия торгов на западных биржах из-за празднования Рождества.

Курс доллара США составил 61,84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,64 руб./EUR1, подорожав на 1,75 копейки. При этом ранее доллар и евро обновили минимальные отметки в паре с рублем с мая 2018 года (доллар опускался до 61,5075 руб./$1, евро снижался до 68,2525 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,23 копейки - до 64,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня на вечерних торгах в условиях "тонкого" рынка и низкой активности игроков в связи с празднованием в большинстве западных стран Рождества.

Во вторник биржи США, Великобритании и ряда европейских стран закрылись раньше обычного, а в среду основные торговые площадки работать не будут.

В среду, 25 декабря, российские компании перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль. Суммарный объем перечислений составляет порядка 1,4 трлн рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в целом текущая неделя на глобальных рынках отмечена пониженной торговой активностью. "В среду основные торговые площадки Европы и США закрыты, рынок довольно "тонкий". На этом "тонком" рынке мы видим продолжение тенденции к укреплению российской валюты. Частично укрепление рубля в паре с долларом объясняется понижательной коррекцией доллара, частично - тенденцией последних нескольких дней на укрепление российской валюты. Если рассматривать рубль с фундаментальной точки зрения, то российская валюта переоценена при текущих ценах на нефть и уровнях ключевых макропоказателей. На сегодняшний день равновесный курс по паре "доллар-рубль" расположен вблизи отметки 64 руб./$1", - отметил Поддубский.

"Рубль продолжил давить на конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4160 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,41%, недельная снизилась до 6,39%, а месячная осталась на уровне 6,43%. Судя по короткой ставке, на рынке все же присутствует некий дефицит ликвидности. Возможно, что некоторые экспортеры все же рассчитывали на ослабление рубля в конце декабря и откладывали конвертацию до последнего момента. С другой стороны, нефть может продолжить свой рост, и это также фактор поддержки российской валюты. Тем не менее отметим заметную перекупленность на графике, что повышает вероятность коррекции в обозримом будущем. Минфин также способен ускорить реализацию отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила, чтобы не допустить резкого укрепления национальной валюты", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть во вторник выросли на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов в преддверии рождественских праздников. В среду нефтяные площадки закрыты в связи с празднованием Рождества.

Росту цен на нефть способствовала информация о том, что Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне. Разногласия между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Возобновление добычи в этом районе не должно привести к росту предложения на нефтяном рынке, с учетом действующего соглашения об ограничении производства странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю от Минэнерго страны будут опубликованы лишь в пятницу, и эксперты ожидают очередного снижения запасов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в Штатах уменьшились за неделю на 1,7 млн баррелей.

По итогам торгов 24 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures повысилась на 1,22% - до $67,20 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на 0,97% - до $61,11 за баррель.

"Спрос на "черное золото" сохраняется на фоне промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, сокращения поставок ОПЕК, позитивного отчета от Американского института нефти (API), а также общего ослабления доллара США. (. . .) Покупателям открылась дорога к $68 за баррель. После него можно будет тестировать максимум $69,64 от 16 сентября 2019 года. Он образовался, когда по нефтяным объектам Саудовской Аравии нанесли удар крылатыми ракетами. Я полагаю, что в январе цена на Brent поднимется до зоны $71,0-72,5", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 декабря на 45,09 копейки, до 61,7164 руб./$1, и уменьшил курс евро на 49,97 копейки, до 68,4065 руб./EUR1.

Торги контрактом по доллару расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в среду из-за празднования Рождества на Западе. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 39,29 копейки и составил 61,6826 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 407,118 млн, пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактом по евро расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в среду из-за празднования Рождества в западных странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 34,16 копейки и составил 68,4405 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,496 млн, пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 2 б.п. - также до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.