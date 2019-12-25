Особенно высокие риски фиксации прибыли сохраняются в рублевом сегменте рынка - ИК "Велес Капитал"

Рубль в среду продолжил обновлять многомесячные максимумы, а сильные движения отдельных акций ("М. Видео" и "Сургутнефтегаза") в основном были связаны с техническими факторами, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В четверг на биржи вернутся инвесторы из США и, значит, активность может немного вырасти.

По мнению эксперта, в рублевом сегменте сохраняются особенно высокие риски фиксации прибыли, которые станут более актуальными и для долларового рынка при остановке укрепления рубля.