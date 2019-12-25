Рубль днем усилил рост к бивалютной корзине при отсутствии торгов на западных биржах

Москва. 25 декабря. Доллар ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, евро остается в умеренном минусе, рубль усилил рост к бивалютной корзине в условиях отсутствия торгов на западных биржах из-за празднования Рождества.

Курс доллара США составил 61,63 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,42 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. При этом ранее доллар и евро обновили минимальные отметки в паре с рублем с мая 2018 года (доллар опускался до 61,5075 руб./$1, евро снижался до 68,2525 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,79 копейки - до 64,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 декабря на 45,09 копейки, до 61,7164 руб./$1, и уменьшил курс евро на 49,97 копейки, до 68,4065 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине на дневных торгах в условиях "тонкого" рынка и низкой активности игроков в связи с празднованием в большинстве западных стран католического Рождества.

Во вторник биржи США, Великобритании и ряда европейских стран закрылись раньше обычного, а в среду основные торговые площадки работать не будут.

В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль. Суммарный объем перечислений составляет порядка 1,4 трлн рублей.

"Российская валюта торгуется на наиболее крепких отметках текущего года. Накануне поддержку рублю и прочим валютам развивающихся стран оказало умеренное повышение аппетита к рисковым активам после сообщений президента Дональда Трампа, что США и КНР окончательно утвердили первую фазу торговой сделки и сейчас работают над оформлением необходимой документации для ее подписания. В результате большинство валют развивающихся стран укрепили свои позиции в паре с долларом США, а рубль стал одним из лидеров Forex-рынка, прибавив около 0,5% в паре с американской валютой. Кроме того, поддержку рублю оказывает рост нефтяных котировок до отметок выше $67 за баррель. При этом активность на глобальных площадках остается пониженной ввиду рождественских праздников. Сегодня ожидается пик налоговых выплат (состоятся выплаты НДС, акцизов и НДПИ), однако вряд ли этот фактор окажет поддержку рублю, так как активная подготовка компаний к налоговому периоду уже завершилась", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Сегодня биржи закрыты по случаю национальных праздников. 25 декабря 2019 года является официальным рабочим днем на "Мосбирже". Во вторник перед рождественскими и новогодними праздниками крупные игроки (юрлица) закрыли короткие позиции в объеме 224,6 тыс. контрактов против 1,049 млн контрактов днем ранее. Сегодня рынком будут управлять спекулянты. Будьте готовы к любым непредсказуемым движениям", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Цены на нефть во вторник выросли на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов в преддверии рождественских праздников. В среду большинство западных рынков закрыто в связи с празднованием Рождества.

Росту цен на нефть способствовала информация о том, что Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне. Разногласия между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Возобновление добычи в этом районе не должно привести к росту предложения на нефтяном рынке, с учетом действующего соглашения об ограничении производства странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю от Минэнерго страны будут опубликованы лишь в пятницу, и эксперты ожидают очередного снижения запасов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в Штатах уменьшились за неделю на 1,7 млн баррелей.

По итогам торгов 24 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures повысилась на 1,22% - до $67,20 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на 0,97% - до $61,11 за баррель.

"Спрос на "черное золото" сохраняется на фоне промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, сокращения поставок ОПЕК, позитивного отчета от Американского института нефти (API), а также общего ослабления доллара США. (. . .) Покупателям открылась дорога к $68 за баррель. После него можно будет тестироваться максимум $69,64 от 16 сентября 2019 года. Он образовался, когда по нефтяным объектам Саудовской Аравии нанесли удар крылатыми ракетами. Я полагаю, что в январе цена на Brent поднимется до зоны $71,0-72,5", - отметил Антонов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 2 б.п. - также до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.