Возможно, рынок возобновит рост, и индекс Мосбиржи достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Возможно, рынок акций возобновит рост, и индекс Мосбиржи достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Торги 25 декабря на российском фондовом рынке проходят спокойно. Объемы и волатильность заметно ниже, чем обычно, так как в США и Европе празднуют Рождество, констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В фокусе нет новостей, которые могли бы заметно повлиять на динамику рынка.

Европейские площадки в четверг продолжат отдыхать, поэтому торговая активность и волатильность на "Московской бирже" обещают быть низкими. К вечеру рынок будет отыгрывать динамику в США, на которую, в свою очередь, повлияют данные с рынка жилья. "Не исключено, что рынок возобновит рост и индекс достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов", - указывает Г. Ващенко .