Рубль может поменять вектор движения после пика налоговых платежей - "Открытие Брокер"

Рубль может поменять вектор движения после пика налоговых платежей, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль продолжил "давить" на конкурентов. К середине московских торгов среды баррель Brent стоил около 4160 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,41%, недельная снизилась до 6,39%, а месячная осталась на уровне 6,43%.

"Судя по короткой ставке, на рынке всё же присутствует некий дефицит ликвидности. Возможно, что некоторые экспортёры всё же рассчитывали на ослабление рубля в конце декабря и откладывали конвертацию до последнего момента. С другой стороны, нефть может продолжить свой рост, и это также фактор поддержки российской валюты. Тем не менее, отметим заметную перекупленность на графике, что повышает вероятность коррекции в обозримом будущем. Минфин также способен ускорить реализацию отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила, чтобы не допустить резкого укрепления национальной валюты. До конца дня ситуация на рынке будет оставаться спокойной. После пика налоговых платежей рубль может поменять вектор движения", - пишет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.