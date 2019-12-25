Глобальные рынки хорошо защищены избыточным притоком ликвидности - ITI Capital

Мягкая монетарная политика и бюджетно-налоговые меры правительств не изменятся и в следующем году, таким образом, глобальные рынки хорошо защищены избыточным притоком ликвидности, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

"Например, США продолжают политику количественного смягчения после скупки более $130 млрд облигаций и проведения операций "овернайт" и срочного РЕПО, чтобы обеспечить восстановление банковских резервов, в результате чего рынок получил $237 млрд ликвидности, - отмечает Искандер Луцко. - Власти также готовы влить в финансовую систему около $490 млрд 31 декабря. В целом на балансе ФРС сейчас находятся более $3,7 трлн активов. Емкость американского денежного рынка сейчас превышает $3,6 трлн - эти средства сейчас могут быть направлены на американский фондовый рынок, поскольку доходность и ставки остаются низкими, тогда как доходность американского фондового рынка близка к 5%".

Объем сделок обратного выкупа (buy-back) на фондовом рынке США с начала года превысил $770 млрд, выплаты дивидендов - $500 млрд, объем завершенных сделок M&A составляет $1 трлн, незавершенных - более $1,3 трлн.