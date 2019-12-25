"ФИНАМ" понизил рекомендацию для акций Lam Research Corporation с "покупать" до "держать"

Аналитики ГК "ФИНАМ" понизили рекомендацию для акций Lam Research Corporation с "покупать" до "держать" в связи со стремительным достижением целевой цены и ожидающимся в конце января квартальным отчетом, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Зарины Саидовой.

"Акции компании полупроводникового сектора Lam Research Corporation достигли указанного нами целевого уровня $295 и принесли доходность порядка 11% за период с нашего последнего обновления рекомендации (в конце октября), - отмечает эксперт ГК. - Примечательно, что за период с начала 2019 года акции Lam Research подорожали более чем вдвое и принесли доходность в размере почти 117%".

По мнению Зарины Саидовой, в условиях дальнейшего распространения стандарта связи 5G и других новшеств хай-тека неизбежно будет расти потребность в чипах памяти, поэтому у аналитиков "ФИНАМа" по-прежнему нет оснований для пессимизма в отношении акций Lam Research на долгосрочную перспективу. "Так или иначе, в связи со столь стремительным достижением целевой цены и ожидающимся в конце января квартальным отчетом мы корректируем рекомендацию по Lam Research с "покупать" до "держать"", - заключает З. Саидова.