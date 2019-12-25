"ФИНАМ" понизил рекомендацию для акций Horizon Therapeutics с "покупать" до "держать"

Аналитики ГК "ФИНАМ" скорректировали рекомендацию для акций Horizon Therapeutics с "покупать" до "держать" с учетом стремительного достижения целевой цены и ожидающегося в конце февраля квартального отчета компании, отмечается в комментарии эксперта "ФИНАМа" Зарины Саидовой.

Базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания Horizon Therapeutics, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний, с опережением оправдала наши инвестиционные ожидания – ее акции за месяц с небольшим, прошедший с момента нашего последнего обновления рекомендации, подорожали на 20,2% и превзошли указанную нами целевую цену $36, отмечается в комментарии аналитика ГК.

При этом за период с начала 2019 года доходность акций Horizon Therapeutics достигла впечатляющей величины 87,7%.

"Мы по-прежнему полагаем, что продажи Horizon Therapeutics в орфанном и ревматологическом сегментах сохраняют потенциал роста, и перспектива одобрения нового препарата teprotumumab в следующем году сулит компании новые потоки выручки. Вместе с тем, с учетом стремительного достижения целевой цены и ожидающегося в конце февраля квартального отчета Horizon Therapeutics мы считаем целесообразным скорректировать рекомендацию по инструменту с "покупать" до "держать"", - заключает Зарина Саидова.