Рынок акций РФ утром консолидируется в отсутствие идей, давление на МосБиржу оказывает укрепление рубля

Москва. 25 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил консолидацию при смешанной динамике индексов и цен blue chips в отсутствие западных игроков, ушедших на рождественские праздники; давление на индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3030,33 пункта (-0,01%), индекс РТС вырос до 1548,52 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар упал до 61,63 рубля (-0,34 рубля).

Подешевели рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (-0,4%, до 253,91 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%) и "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%).

Выросли акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8% и +2,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%, до 19,766 тыс. рублей), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

В США индексы во вторник показали смешанную динамику, индекс Nasdaq (+0,1%) завершил рекордом 9-ю сессию подряд, чего не происходило с 1998 года, отмечает MarketWatch.

В среду торговые площадки США будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

В среду в Азии преобладала умеренная негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,03%) на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками.

В среду закрыты биржи Гонконга, Австралии, Южной Кореи, а также Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы.

Нефть накануне выросла на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики; цена Brent к финалу сессии оказалась на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $67,21 за баррель (+1,2%) - максимум за 3 месяца, февральская цена WTI - $61,14 за баррель (+1%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Опубликованный уже после раннего закрытия бирж NYMEX и ICE отраслевой отчет Американского института нефти (API) отразил значительное сокращение запасов нефти в США: за неделю до 20 декабря запасы сырой нефти упали на 7,9 млн баррелей, запасы в Кушинге сократились на 2,2 млн баррелей; запасы бензина выросли на 0,566 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,68 млн баррелей. Если данные Минэнерго США, которые выйдут в пятницу, подтвердят эти цифры, то снижение запасов нефти будет максимальным с августа.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российские торги акциями проходят без внешних ориентиров - западные площадки закрыты по случаю празднования католического Рождества. Ранее неоднократно наблюдалось, как в таких случаях отечественный рынок совершал сильные движения. Но сейчас, похоже, не тот случай - последние две сессии рынок проводит в консолидации, а спрос смещается в сторону "второго эшелона", что говорит об ослаблении силы фондовых "быков".

Акции "Норникеля" последний день торгуются с дивидендами, однако какого-либо серьезного движения тут не ожидается. Последние три дня акции слабо снижаются, что говорит о том, что дивидендная история отыграна. Обычно бумаги ГМК очень быстро закрывают дивидендный "гэп", но в этот раз на них будет давить не только дешевый никель, но и намерение менеджмента компании увеличить инвестпрограмму. Поэтому лучше направить денежные средства на другие идеи. В частности, более перспективными выглядят "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром" (MOEX: GAZP) и Сбербанк (MOEX: SBER).

В целом, можно ожидать продолжения восходящего тренда на рынке акций и достижения отметки 3100 пунктов если не в конце уходящего года, то в первых числах января 2020 года. Нефть достигла верхней границы восходящего канала от начала октября. Потенциально нефть может прибавить еще около доллара, но сначала неплохо бы все-таки увидеть небольшую коррекцию, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на рынке сложилась убежденность, что "Газпром" не сможет самостоятельно достроить "Северный поток 2". Расходы по проекту, скорее всего, увеличатся, что добавит финансовой нагрузки на компанию вкупе с платежами по иску "Нафтогаза" на $2,9 млрд. По решению совета директоров дивидендная стратегия газовой компании будет стремиться к выплате 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. За 2019 год выплаты составят 30%, за 2020 год - 40%, а с 2021 года компания будет выплачивать 50%. Впрочем, итоги за текущий год могут оказаться не столь воодушевляющими, чтобы рассчитывать на увеличение дивидендов.

Предрождественские торги в США в этом году оказались заметно лучше, чем год назад. Тогда Dow Jones провалился на 2,9% из-за бурной эскалации торговой войны. Сейчас больше надежд на то, что торговая война будет постепенно затухать. Президент Трамп сообщил, что первая фаза торгового соглашения будет подписана лично главами США и Китая, а согласованный текст пока переводится и уточняется. Между тем, пока сложно говорить, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин. Ранее предполагалось, что соглашение со стороны КНР подпишет премьер Ли Кэцян.

Торги на рынке нефти 25 декабря не проводятся. Согласно опросу Reuters, эксперты ожидали, что статистика API покажет сокращение запасов нефти на 1,83 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 2,0 млн баррелей и дистиллятов - на 867 тыс. баррелей. Иными словами, нефть накануне ушла на торговый перерыв до выхода весьма "бычьей" статистики по запасам, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 3010 и 1520 пунктов соответственно. На графиках обоих индикаторов остаются сигналы, свидетельствующие об опасности нисходящей коррекции - медвежья "дивергенция" с индексом RSI для МосБиржи и перекупленность долларового РТС. Ориентир по индексу МосБиржи в среду - 3010-3045 пунктов.

Рубль укрепляется, теперь ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 61,65 руб./$1, для евро - 68,50 руб./EUR1.

Тем не менее, рубль уже отыграл позитивный нефтяной фактор, поэтому в текущих условиях и ввиду близости новых максимумов, вероятно, приостановит дальнейшее укрепление. В целом среда ожидается спокойным днем - российские индексы могут либо залечь в боковик, либо перейти к нисходящей коррекции, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+19,2%), ПАО "Бест эффортс Банк" (MOEX: ALBK) (+4,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,348 млрд рублей (из них 1,232 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").