Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов, празднующих Рождество.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 незначительно снизились во вторник после роста по итогам трех предыдущих дней. В то же время Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке девятую сессию подряд, чего не происходило с 1998 года. В среду торговые площадки США будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Рынок акций Японии демонстрирует негативную динамику, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая растут на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками. В том числе по этой причине в среду закрыты биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,15%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite к 8:46 МСК увеличился на 0,11% и на 0,54% соответственно.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок во вторник существенно выросли на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики. При этом активность торгов была низкой в преддверии рождественских праздников. В среду торговые площадки большинства стран Европы и США, а также ряда других государств будут закрыты. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подорожали на 1,22% - до $67,2 за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже увеличились на 0,97% - до $61,11 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,316 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,17 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 декабря снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 654,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,25%), "ЕвроХим МХК-001P-04" (+0,25%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-03" (-1,88%), "Роснефть-002Р-04" (-0,32%) и "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 17 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,45% годовых. Купоны квартальные. Спрос превысил предложение и составил 52,8 млрд рублей. Облигации размещались в рамках бессрочной программы компании на 100 млрд рублей.

ООО "Концерн "Россиум" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка на момент времени плюс 2 процентных пункта. Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации планируется размещать на срок до 10 лет.

Банк "Держава" определил ставку 27-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,5% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Величина ставки 17-28-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России и премии в размере 1,25% годовых. Ставка текущего 26-го купона - 8,25% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 26-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,5% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 3 млн 171,610 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 63,4% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года.