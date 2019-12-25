Возможно, небольшое ослабление рубля всё же состоится - "Открытие Брокер"

Минфин не будет проводить в среду аукционы ОФЗ, так как выполнил свой план заимствований на текущий квартал. Предложение рублей также ограничено тем, что с 6 декабря Минфин сократил закупки валюты в рамках бюджетного правила до 9,3 млрд рублей в день с 11,4 млрд рублей в день в предыдущий период. Возможно, предполагает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, что небольшое ослабление рубля всё же состоится на оставшихся торговых сессиях на фоне роста спроса населения перед январскими праздниками. Существенной волатильности на валютной секции не ожидается.