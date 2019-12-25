Утренние прогнозы: ожидается "боковик"

В среду аналитики прогнозируют нейтральный старт и "боковое" движение" на фондовых торгах в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду наши торги пройдут без внешних ориентиров - западные площадки закрыты по случаю празднования католического Рождества. Неоднократно мы видели, как в таких случаях отечественный рынок совершал сильные движения. Но сейчас, похоже, не тот случай - последние две сессии рынок проводит в консолидации, а спрос смещается в сторону "второго эшелона", что говорит об ослаблении силы фондовых "быков". Скорее всего, нас опять ждет "боковик" на низких объемах торгов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3030 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Этому способствует временная изоляция локального рынка акций от влияния внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Предстоящий день на российском рынке будет тихим. Из событий дня можно отметить торговлю акций ГМК "Норникель" последний день с дивидендами 604,09 рублей на акцию. Существенной волатильности на рынке акций не ожидается".