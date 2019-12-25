Индекс Nasdaq завершил рекордом 9-ю сессию подряд

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 незначительно снизились во вторник, Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке девятую сессию подряд. Рынок акций Японии демонстрирует негативную динамику, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая растут в среду. Цены на нефть эталонных марок во вторник существенно выросли.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 незначительно снизились во вторник после роста по итогам трех предыдущих дней.

В то же время Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке девятую сессию подряд, чего не происходило с 1998 года, отмечает MarketWatch.

В среду торговые площадки США будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

"Рынки официально вошли в праздники: объемы торгов остаются очень низкими, а Уолл-стрит готовится отдохнуть", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Котировки акций Boeing Co. снизились по итогам торгов на 1,4% после роста днем ранее на новости об отставке главного исполнительного директора авиаконцерна Денниса Мюленбурга.

В то же время бумаги производителя электромобилей Tesla Inc. подорожали на 1,4%, обновив исторический максимум.

Цена бумаг PayPal Holdings Inc. выросла на 0,1%. Американская платежная система продолжит проводить поглощения в 2020 году в условиях общей активности сделок в платежном секторе, сказал финансовый директор PayPal Джон Рейни в интервью The Wall Street Journal. Компания придерживается стратегии поглощений в течение последних двух лет, что предусматривает ежегодное заключение сделок на сумму $1-3 млрд.

Капитализация бюджетной авиакомпании Spirit Airlines Inc. поднялась на 0,4% на сообщениях СМИ о том, что она приобретет 100 самолетов семейства Airbus A320neo. Сделка включает модели A319, A320 и A321. Поставки ожидаются до конца 2027 года.

Рыночная стоимость Uber Technologies Inc. увеличилась 0,4%. Компании заявила о том, что ее сооснователь и бывший главный исполнительный директор Трэвис Каланик выйдет из состава совета директоров и сфокусируется на своем новом бизнесе, а также благотворительной деятельности.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 36,08 пункта (0,13%) - до 28515,45 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 0,63 пункта (0,02%), составив 3223,38 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 7,24 пункта (0,08%) - до 8952,88 пункта.

Рынок акций Японии демонстрирует негативную динамику, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая растут на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками.

В том числе по этой причине в среду закрыты биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:41 МСК опустились соответственно на 0,14% и на 0,35%. Тем не менее, за последние три месяца Topix прибавил 8,4%, что может стать лучшим квартальным приростом с конца 2017 года.

Котировки акций Nissan Motor Co. падают в среду на 3%. Один из ключевых топ-менеджеров автопроизводителя Юн Секи накануне объявил о том, что покидает компанию, чтобы возглавить ведущего японского производителя электродвигателей Nidec Corp. Он считался одним из претендентов на пост гендиректора Nissan после того, как в сентябре Хирото Саикава, занимавший на тот момент пост CEO, принял решение уйти в отставку. Однако в октябре главой Nissan был назначен Макото Учида, ранее отвечавший за китайские операции автопроизводителя.

Кроме того, дешевеют бумаги интернет-компании Rakuten (-2,1%), автопроизводителя Toyota Motor (-0,7%), телекоммуникационной SoftBank Group (-0,5%).

Между тем стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повышается на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,2%.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite к 8:46 МСК увеличился на 0,11% и на 0,54% соответственно.

В число лидеров роста входят бумаги Foxconn Industrial Internet Co., подорожавшие на 0,7%.

При этом дешевеют акции банков, включая China Postal Bank (-1,3%) и China Merchants Bank (-0,6%).

Цены на нефть эталонных марок во вторник существенно выросли на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики.

При этом активность торгов была низкой в преддверии рождественских праздников, отмечает MarketWatch. В среду торговые площадки большинства стран Европы и США, а также ряда других государств будут закрыты.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подорожали на $0,81 (на 1,22%) - до $67,2 за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $0,59 (на 0,97%) - до $61,11 за баррель. Это самый высокий уровень за последние три дня.