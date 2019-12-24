Рубль вечером растет к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 24 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 61,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар опускался ниже отметки 62 руб./$1 впервые с 12 июля 2018 года. Евро стоил 68,75 руб./EUR1, подешевев на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,13 копейки - до 65,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях "тонкого" рынка перед рождественскими каникулами на западных площадках. Участники торгов отыгрывают активный рост цен на нефть и остаточный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам декабря.

В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

При этом участники торгов постепенно сокращают активность перед рождественскими каникулами на западных биржах. Во вторник на биржах США ранее закрытие (21:00 МСК), биржи Великобритании и ряда европейских стран также работали в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рубль укрепляется на торгах вторника, так как рождественские каникулы на западных биржах, дорогая нефть и налоговые выплаты подталкивают продавцов валюты к более активным действиям. "Рубль укрепляется в последние дни года, однако будет ли это носить устойчивый характер или его динамика изменится, и рубль вернется к отметке выше 69 за евро и выше 62 за доллар, покажет время. В целом же можно сказать, что неопределенность и волатильность в последние дни года присутствует на внутреннем валютном рынке из года в год", - отметил Фролов.

"Во вторник пара "доллар-рубль" опускалась ниже 61,9 руб./$1, обновив, таким образом, минимум с июля 2018 года. В свою очередь, курс пары "евро-рубль" опускался ниже 68,6 руб./EUR1, что стало минимальной отметкой с февраля 2018 года. В пользу укрепления рубля играли сразу несколько факторов: спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к основным налоговым платежам в среду, общее укрепление большинства валют на развивающихся рынках и рост котировок нефти (в частности, стоимость марки Brent обновила максимум с 17 сентября текущего года). В то же время не стоит забывать, что сегодня большинство западных бирж работало по укороченному графику, а завтра отдыхает в связи с праздниками. В результате валютные торги на локальном рынке проходили при относительно невысоких оборотах и активности участников, поэтому могли не вполне объективно отражать рыночную ситуацию и настроения основной массы игроков", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть растут во вторник на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов в преддверии рождественских праздников. В среду рынки закрыты в связи с Рождеством.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,1% - до $67,12 за баррель. Brent торгуется выше $67 впервые с середины сентября. Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,74% - до $60,97 за баррель.

Трейдеры оценивают информацию о том, что Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне. Разногласия между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы лишь в пятницу, эксперты ожидают очередного снижения запасов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в Штатах уменьшились за неделю на 1,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 декабря на 8,26 копейки, до 62,1673 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,16 копейки, до 68,9062 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 18,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,0861 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 20,19 копейки и составил 62,079 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 612,849 млн, из которых $1 млрд 158,268 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 454,581 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 18,08 копейки по отношению к понедельнику, до 68,805 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 23,14 копейки и составил 68,7829 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR822,82 млн, из которых EUR351,925 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR470,896 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 24 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и общем спросе 938,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,11% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 17 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 230 млрд рублей (при лимите 1 трлн 230 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 561,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 24 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 51 млрд 401,9 млн рублей (при лимите 226 млрд 996,9 млн рублей и общем спросе 51 млрд 401,9 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,948% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9514% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились во вторник в связи с пиком налоговых выплат месяца, приходящимся на среду, 25 декабря. В то же время ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 6,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.