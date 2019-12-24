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24 декабря 2019 года 19:23

Рынок акций РФ во вторник консолидировался, индекс МосБиржи и Сургутнефтегаз отошли от максимумов

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips после роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях скорого заключения первой фазы торговой сделки США и Китая; индекс МосБиржи и акции "Сургутнефтегаза" обновили максимумы, после чего скорректировались на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3030,59 пункта (-0,1%, максимум дня и новый пик - 3039,92 пункта), индекс РТС - 1540,46 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар подешевел до 61,97 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4% и +2,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Мечела "(+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" поднимались до нового максимума 52,77 рубля (+2,2%), после чего скорректировались до 52,2 рубля (+1,1%), при этом бумаги лидировали на "Мосбирже" по объему торгов - на сделки с ними пришлось 6,461 млрд рублей.

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Аэрофлота" (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%).

Совет директоров "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%) на очном заседании во вторник принял новую дивидендную политику ПАО, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Она, по заявлениям менеджмента, сделает калькуляцию расчета дивидендов независимой от "ручного управления" и будет иметь четкую формулу будущих выплат. Как сообщалось, компания намерена выйти на показатель выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО (в 2022 году - по итогам работы в 2021 году). Предусмотрен переходный период с выплатой 30% по итогам 2019 года и 40% по итогам 2020 года.

Индексы в США накануне обновили максимумы на оптимизме по поводу торговых отношений США и Китая. По сообщения Минфина КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%), стабилизировались Европа (индексы FTSE, CAC 40 растут в пределах 0,1%, Германия не работает) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,02%) на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах.

Торговые площадки Германии во вторник закрыты, в сокращенном режиме работали биржи Великобритании (до 15:30 МСК) и Франции (до 16:05 МСК), также укороченная сессия пройдет в США (до 21:00 МСК).

Тем временем, нефть вечером во вторник ускорила рост в ожидании статистики по запасам сырья в США; цена Brent к 18:50 МСК превысила на $1,1 уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $67,1 за баррель (+1,1% и +0,4% накануне), февральская цена WTI - $60,98 за баррель (+0,8% и +0,1% в понедельник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи после обновления максимума скорректировался, а индекс РТС пошел выше благодаря укреплению рубля, который вновь достиг многомесячных максимумов против доллара и евро.

В США индексы во вторник пытались продолжить рост, но после обновления максимумов развернулись вниз. Важной статистики перед праздниками опубликовано не было, в связи с чем торги проходили на спокойной ноте. Нефть Brent обновила максимум с сентября. Из интересных новостей можно отметить достижение соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией по нейтральной зоне нефтедобычи, которое должно привести к ее восстановлению в объеме примерно 500 тыс. б/с, это умеренно негативно для цен. Во вторник вечером на рынке ждут данных по запасам от Американского института нефти, аналогичный отчет Минэнерго США выйдет только в пятницу.

Ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены на отметках 3010 и 1520 пунктов. По рублевому индексу МосБиржи на дневном графике сохраняется сильная "медвежья" дивергенция с индикатором RSI, в то время как долларовый РТС расположен в зоне перекупленности. Оба фактора предупреждают об опасности коррекции.

Среда будет самым тихим днем этой недели, в то время как в четверг активность, скорее всего, немного вырастет. Наиболее вероятные сценарии движения российского рынка в подобных условиях - это "боковик" или же некоторая фиксация прибыли после достижения очередных максимумов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3010-3045 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также констатирует, что торги на рынке акций во вторник проходили в режиме консолидации после того, как индекс МосБиржи успел обновить максимум, добравшись почти до отметки 3040 пунктов. Поводов для движения не было, так как на Азию российские инвесторы обращают мало внимания, а Европа уже занялась встречей Рождества. Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сообщила об увеличении перевозок пассажиров за 11 месяцев года на 9,7%, а вот ноябрьский результат оказался слабым - рост всего на 1,9% в годовом выражении.

Новостей на рынке нефти нет. Немного позитивный настрой создает опрос Reuters, который указывает на ожидания рынка по сокращению коммерческих запасов нефти в США на 1,8 млн баррелей за прошлую неделю. Однако отчет Минэнерго США выйдет только в пятницу. Почти все сырьевые контракты на металлы и нефть во вторник растут. Премьер Китая Ли Кэцян заявил о том, что власти страны рассматривают варианты снижения корпоративных расходов, а также могут снизить нормы резервирования для банков. Для рынка это является дополнительным поводом рассчитывать на рост потребления базовых материалов в 2020 году, считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%) просели накануне отсечки дивидендов (размер выплаты - 604,09 рубля на акцию, что соответствует примерно 3% дивидендной доходности).

Акции "Газпрома" смотрелись неплохо, котировки бумаг фактически вернулись к уровню пятницы, отыграв просадку на новостях о приостановке укладки трубопровода "Северный поток 2" основным подрядчиком из-за введенных США санкций. Поддержку котировкам акций "Газпрома" оказали заявления премьера РФ Дмитрия Медведева о том, что, несмотря на задержку, у "Газпрома" есть альтернативные варианты достройки трубопровода. Поддержку котировкам также оказал положительный новостной фон: успешный ход переговоров по транзиту газа через Украину и одобрение новой дивидендной политики "Газпрома" на заседании совета директоров концерна, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник стали акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+12,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,8%).

Подешевели "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-6,8%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,7%), бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,01 млрд рублей (из них 5,834 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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