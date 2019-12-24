Sberbank CIB: прогноз новых размещений корпоративных облигаций Украины в 1П20

Sberbank CIB дал прогноз новых размещений корпоративных облигаций Украины в 1П20, говорится в обзоре инвестбанка.

"Украинские эмитенты в 2019 году воспользовались благоприятной политической ситуацией и повышением интереса к высокодоходным размещениям, - отмечает аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков. - Украина, вероятно, снова будет очень активно размещать новые выпуски. Помимо суверенных бумаг, по информации Debtwire, сейчас рассматриваются или готовятся размещения облигаций Укрзализныци, Энергоатома (госоператор АЭС), одного из сельскохозяйственных производителей (не Кернел Холдинга и МХП), розничной сети "Эпицентр". ДТЭК Энерго в конце 2019 года завершила реструктуризацию долга и, возможно, следуя примеру Метинвеста, заменит облигации ДТЭК-24 на более долгосрочный выпуск".