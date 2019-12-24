Sberbank CIB ожидает умеренного ослабления рубля до 63 руб./$1 к концу года на фоне сокращения продажи валюты экспортерами

Sberbank CIB ожидает умеренного ослабления рубля до 63 руб./$1 к концу года, поскольку экспортеры сократят продажи валютной выручки, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Рубль в понедельник умеренно ослабевал в течение большей части торговой сессии, но по итогам торгов его курс остался на уровне предыдущего закрытия - 62,3 за доллар. Продажи валюты экспортерами были в значительной степени компенсированы ее покупками со стороны ЦБ и населения. К концу года мы ожидаем умеренного ослабления рубля до 63 за доллар, поскольку экспортеры сократят продажи валютной выручки". - отмечает аналитик Sberbank CIB Ярослав Лисоволик.