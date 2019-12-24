Sberbank CIB: прогноз новых размещений корпоративных еврооблигаций РФ в 1П20

Sberbank CIB дал прогноз новых размещений корпоративных еврооблигаций РФ в 1П20, говорится в обзоре инвестбанка. "Если технический фон останется позитивным, а геополитическая ситуация для России не ухудшится, то в 2020-2021 годах постепенное сокращение торгуемого сегмента российских корпоративных еврооблигаций может прекратиться, т. к. объем запланированных погашений невелик, а доля бумаг, выпущенных попавшими под санкции компаниями, низкая", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

"Мы полагаем, что в 1П20 некоторые российские компании могут рассмотреть возможность выкупа обращающихся бумаг с погашением до 2022 года с заменой их на более долгосрочные выпуски, - прогнозируют эксперты инвестбанка. - Мы считаем, что такой сценарий возможен для Evraz, VEON, ФосАгро, Петропавловска, а также не исключен для Полюса и Северстали. Начало слабой стадии конъюнктурного цикла в отрасли и довольно щедрая дивидендная политика могут подтолкнуть некоторые металлургические и горнодобывающие компании (такие как Норникель, НЛМК и АЛРОСА) к привлечению средств на публичном долговом рынке для финансирования дивидендов".

Евро в качестве валюты размещения будут выбирать квазисуверенные компании, не находящиеся под санкциями, в частности, Газпром и РЖД, полагают эксперты Sberbank CIB: "У первого довольно высокая потребность в рефинансировании в 2020 году из-за неблагоприятной конъюнктуры цен на газ на европейском рынке, а также в связи с новой дивидендной политикой. Конструктивный исход переговоров о продлении контрактов с Украиной на транзит газа и судебных разбирательств с Нафтогазом Украины, видимо, приведет к увеличению объемов размещаемых еврооблигаций Газпрома во всех основных валютах".

Частные банки среднего масштаба могут предложить новые старшие и субординированные облигации, чтобы профинансировать рост ипотечного кредитования и поддержать базу капитала.

В целом аналитики Sberbank CIB ожидают, что валовое предложение российских корпоративных и банковских облигаций в 2020 году будет сопоставимо с объемом запланированных погашений ($13,5 млрд) или немного превысит его.

"В числе компаний, которые рассматривают возможность размещения новых еврооблигаций в начале года, агентство Debtwire упоминает TMK (в апреле компании предстоит погасить еврооблигации на $500 млн), Газпром (новая попытка разместить облигации в швейцарских франках), ФосАгро, Норникель (компания рассматривает возможность размещения "зеленых" облигаций), Московский кредитный банк и Северсталь", - заключают эксперты Sberbank CIB.