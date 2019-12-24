Умение играть вдолгую на рынке акций РФ и иметь выдержку будет вознаграждено в 2020г - трейдер "ВТБ Капитала"

Глобальный фондовый рынок в настоящее время очень чувствителен к различным заявлениям политиков и чиновников, скорее всего, в 2020 году такая ситуация сохранится, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Российский рынок акций не будет исключением, однако умение играть вдолгую на рынке и иметь терпение в 2020 году будет вознаграждено", - сказал Зиновьев в интервью агентству "Интерфакс".

КОГДА ЗВЕЗДЫ СОЙДУТСЯ

По мнению трейдера, инвесторы в 2020 году могут потренировать выдержку в электроэнергетическом секторе РФ, так как там есть несколько интересных инвестиционных идей.

Например, можно сделать ставку на то, что новая дивидендная политика "Газпрома" позитивно повлияет на уровень дивидендов на акции его дочерних компаний: "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB), считает трейдер. "Мы думаем, что постепенно и у "ТГК-1", и у "ОГК-2" будет принята стратегия по переходу на 50%-ный коэффициент для дивидендных выплат. И у акций этих компаний дивидендная доходность будут существенно выше, чем у "Газпрома", так как они значительно недооценены рынком", - сказал Зиновьев, отметив, что при переходе на 50%-ный коэффициент "ТГК-1", скорее всего, станет в секторе безусловным лидером по дивидендной доходности: прогноз - около 18%.

Кроме того, в акциях "ТКГ-1" может сыграть еще одна инвестиционная идея: выкуп "Газпромом" (MOEX: GAZP) доли этой компании у финской компании Fortum. Тут нужно играть вдолгую и иметь терпение, которое будет вознаграждено значительным ростом котировок, когда факт случится.

"В какой-то момент "Газпром" все равно выкупит долю "ТГК-1" у финнов, причем выкупит, скорее всего, с существенной премией к рыночной стоимости. Просто сейчас еще звезды не сошлись, но это будет. А с учетом последних позитивных изменений в "Газпроме" можно предположить, что миноритариям "ТГК-1" будет выставлена оферта, при этом по цене выкупа, то есть тоже с хорошей премией к рынку", - сказал эксперт. Таким образом, если принять во внимание ожидания роста дивидендной доходности, то привлекательность акций "ТГК-1" достаточно высока, подчеркнул аналитик.

Еще одним кандидатом в электроэнергетическом секторе РФ на звание компании с высокими дивидендами может стать "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), считает трейдер. "И хотя пока сама компания все отрицает и говорит, что увеличения дивидендов и погашения казначейских акций не будет, мы считаем, что для этого просто еще не настало время. Скорее всего, эти позитивные изменения будут приняты с введением весной 2020 года новой программы поощрения менеджмента. Поэтому до весны есть время купить акции "Интер РАО", используя любые просадки котировок этих бумаг", - сказал Зиновьев. По оценкам трейдера, повышение рыночной оценки акций "Интер РАО" - это вопрос времени, и надо набраться терпения, так как в случае реализации вышеупомянутых событий рост котировок будет значительным.

Кроме того, в электроэнергетике инвесторам не стоит терять из виду "Юнипро" (MOEX: UPRO), которая после запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС в начале следующего года сразу начнёт платить повышенные дивиденды, считает эксперт. По его оценкам, дивидендная доходность по акциям "Юнипро" в ближайшие несколько лет составит стабильные 12%. "Взрывного роста котировок акций "Юнипро" я не ожидаю, но дивидендная доходность привлекательная", - подчеркнул Зиновьев.

"Интер РАО" и "ТГК-1" - это истории, в рамках которых мы ожидаем и роста дивидендов, и роста рыночной стоимости", - подчеркнул он.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДООЦЕНЕН

В нефтегазовом секторе РФ можно найти несколько бумаг, на которые можно сделать долгосрочную ставку. Как считает трейдер, это акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

Практически в одночасье акции "Газпрома" из аутсайдеров стали любимчиком инвесторов, а отстающая динамика их котировок стала опережающей. "Хороший пример того, какой выигрыш приносит выдержка, так как очень долго акции "Газпрома" недолюбливали. Теперь ситуация изменилась, а новый тренд может продлиться еще несколько лет. "Газпром" только начал догонять рынок и, скорее всего, будет торговаться "лучше рынка" не один год", - сказал Зиновьев.

По его оценкам, рынок с большим оптимизмом отнесся к планам "Газпрома" по повышению коэффициента дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО, но в настоящее время, скорее всего, весь позитив уже заложен в цене газового монополиста. "В связи с этим рекомендую использовать любую просадку в этих бумагах для покупки. В целом мы считаем, что рост котировок акций "Газпрома" продолжится в следующем году. Рекомендуем его покупать, как инвестиционную идею на 2020 год", - добавил он.

Между тем "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) справедливо оценен рынком, полагает Зиновьев.

"Все позитивные новости уже учтены в рыночной стоимости "НОВАТЭКа", и у этих бумаг нет триггеров для продолжения роста в ближайшее время. Таким образом, по нашему мнению, можно продавать "НОВАТЭК" для покупки "Газпрома". Мы рекомендуем открыть pair trade (торговля парами): "Газпром" против "НОВАТЭКа"", - отметил трейдер.

Кроме того, по мнению Зиновьева, инвесторам стоит обратить внимание на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). "Мы ожидаем дивидендную доходность по акциям "ЛУКОЙЛа" более 10% в зависимости от того, как будет проходить buy back и какие будут корректировки на capex (капзатраты - прим. ИФ). Скорее всего, дивидендная доходность будет в районе 12%, что для "голубой фишки" очень хорошо. Это наш топ-пик в секторе, рекомендуем покупать", - добавил он.

Поддерживающим фактором для нефтегазового сектора РФ может стать SPO Aramco, так как существует мнение, что пока Саудовская Аравия размещает свою нефтекомпанию, она будет более сговорчива при обсуждении сокращения добычи для предотвращения падения цен на нефть в рамках ОПЕК+. Так как Aramco разместили не совсем так, как хотели (в IPO участвовали только локальные инвесторы - ИФ), то, вполне вероятно, что будет еще одно размещение для более широкого круга инвесторов в Лондоне и в Нью-Йорке. Таким образом, скорее всего, в среднесрочной перспективе цены на нефть останутся стабильными.

"Кроме того, на стоимость нефти, конечно, будет влиять состояние мировой экономики. Поэтому рекомендую следить за данными из Китая. В настоящее время есть опасения, что те 6,2% роста ВВП за 2019 год, которые они заявляли, достигнуты не будут и что рост китайской экономики не дотянет даже до 6%", - отметил он.

Важно смотреть за макростатистикой, насколько центробанки успешно справились с риском рецессии. Потому что, естественно, любые намеки на рецессию будут негативно влиять на динамику цен на сырьевых рынках, в частности, на рынке нефти.

МТС - КАЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА 2020 ГОД

По мнению Зиновьева, "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) тоже являются качественной инвестиционной историей на 2020 год. После исчезновения риска делистинга депозитарных расписок привлекательность МТС, которая, скорее всего, продолжит платить хорошие дивиденды, так как "Системе" нужны деньги, значительно выросла, отметил трейдер.

Кроме того, снизился риск возникновения навеса предложения в американских депозитарных акциях (ADS) VEON, что позитивно отразится на динамике котировок этих бумаг, достаточно долго отстававших от рынка, добавил эксперт.

"Думаю, так как навес предложения ушел, можно ждать позитивной реакции на рынке. Тоже неплохая инвестиционная идея", - сказал Зиновьев.

Между тем GDR АФК "Система" (MOEX: AFKS) за последнее время сильно подорожали "Поэтому пока, скорее всего, более разумно было бы держать эти бумаги или даже по части портфеля зафиксировать прибыль, если есть какие-то другие инвестиционные идеи с большим потенциалом роста", - порекомендовал он.

В то же время Зиновьев обратил внимание: "Вполне возможно, что в следующем году "Система" вернется к выплате дивидендов, от которых холдинг был вынужден отказаться из-за роста долга. Дивидендная доходность, скорее всего, составит 9-10%, что станет триггером для роста котировок GDR "Системы".

ПРОДАЖА СЛУЧИЛАСЬ, МОЖНО ПОКУПАТЬ

В потребительском секторе одной из самых привлекательных инвестиционных историй начала следующего года станет "Детский мир" (MOEX: DSKY), считает Зиновьев.

"Детский мир" может стать удачной покупкой. Долгожданная продажа (IPO - ИФ) случилась, дивидендная доходность - супер, бизнес растущий и пока оценен дешево, поэтому можно купить. Акции "Детского мира" на ожиданиях продажи "Системой" части пакета не росли вместе с рынком, поэтому теперь будут нагонять", - сказал трейдер.

В то же время роста котировок GDR Х5 он не ожидает, хотя и падения в этих бумагах, по его мнению, тоже не будет.

"С Х5 все хорошее уже случилось, поэтому оценка нейтральная: GDR данной торговой сети, скорее всего, не будут дальше сильно расти, но и сильно падать с учетом того, что есть спрос на локальные истории, скорее всего, тоже не будут", - пояснил Зиновьев.

Сектор недвижимости заслуживает внимания в следующем году, так как в этом сегменте происходят значительные изменения. "Ставки снижаются, ипотека становится доступнее: это будет позитивно влиять на финпоказатели и акции строителей", - отметил трейдер.

НЕЛЮБИМЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ

"Пока мы оптимистично смотрим на внутренние истории. А вот экспортеры, которые завязаны на Китай, по всей видимости, снова пострадают. В первую очередь это относится к сталелитейным компаниям: "Новолипецкому металлургическому комбинату" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz. Как мы ожидаем, уровень дивидендов НЛМК и "Северстали" разочарует рынок. Более того, акции Evraz и GDR НЛМК, по нашим оценкам, являются наименее привлекательными бумагами в секторе. Даже с учетом того, что акции Evraz подешевели в два раза с максимальных значений, достигнутых в июне текущего года, все равно пока еще рано смотреть на эти компании, лучше оставаться в стороне, а если они есть в портфеле, то еще не поздно их продать", - сказал Зиновьев.

По прогнозам трейдера, динамика котировок акций металлургического сектора РФ в 2020 году будет "хуже рынка", а у нефтегазового - "лучше рынка". Однако эксперт подчеркнул, что к инвестициям в акции российских экспортеров надо подходить избирательно.

Так, например, по словам Зиновьева, бумаг "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) лучше избегать. "Ситуация в бумагах непонятная, поэтому не рекомендую покупать даже с учетом того, что акции "Сургутнефтегаза" выглядят достаточно дёшево. Без понимания ситуации давать рекомендации тяжело", - сказал он.

""Татнефть" оценена справедливо, поэтому даже с учетом привлекательных дивидендов взгляд на бумагу нейтральный. "Единственным катализатором роста котировок в краткосрочной перспективе могут стать итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в феврале, в рамках которой у "Татнефти" (MOEX: TATN) есть шанс занять место "НОВАТЭКа" в топ-4 данного индекса", - отметил Зиновьев.

ДОЛГОЖДАННОЕ IPO

Рост интереса к России со стороны глобальных инвесторов, возможно, позволит ряду компаний РФ реализовать свои планы по проведению IPO. Самым значимым и крупным в новом году может стать долгожданное IPO "СИБУРа", считает эксперт.

"Мы видим, что интерес к России действительно возвращается, так как геополитическая напряженность снизилась. Поэтому возврат глобальных фондов на российский рынок даст возможность "СИБУРу" разместиться по хорошей оценке", - сказал Зиновьев.

По его словам, из крупных IPO в следующем году в РФ, скорее всего, кроме "СИБУРа" больше ничего размещено не будет. При этом он ожидает возобновления процесса приватизации.

"Приватизация, скорее всего, будет запущена почти при любых условиях, так как вопрос цены в этом случае может быть на втором месте", - добавил эксперт.