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24 декабря 2019 года 16:10
Имеет смысл сохранять "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль по акциям Сбербанка - ИК "Велес Капитал"
Имеет смысл сохранять "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль по акциям Сбербанка, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Акции Сбербанка на этой неделе пытаются продолжить рост и подошли к максимуму с июня в 250,65 руб., который выступает важным сопротивлением. "При его преодолении бумагам откроется дорога к росту в район пиков 2018 года, а первой целью повышения станет уровень 265 рублей. На данный момент ADX недельного графика говорит об умеренной силе восходящего тренда, при которой пробой важного сопротивления представляется затруднительным. При отскоке вниз бумаги могут стремиться в район 241 рубля. Пока же имеет смысл сохранять "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль", - пишет аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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