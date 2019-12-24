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24 декабря 2019 года 15:33

Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

Москва. 24 декабря. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" во вторник днем; в условиях "тонкого" рынка перед рождественскими каникулами на западных площадках рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налогового периода декабря.

Курс доллара США составил 62,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар опускался ниже отметки 62 руб./$1 впервые с 12 июля 2018 года. Евро стоил 68,73 руб./EUR1, подешевев на 32,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,76 копейки - до 65,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 декабря на 8,26 копейки, до 62,1673 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,16 копейки, до 68,9062 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам декабря. В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

При этом участники торгов постепенно сокращают активность перед рождественскими каникулами на западных биржах. Во вторник биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты.

"Сегодня рубль дорожает, активность торгов немного повысилась. По-видимому, это связано с тем, что экспортеры конвертируют иностранную валюту в рубли для налоговых выплат. Впрочем, мы не ожидаем дальнейшего укрепления российской валюты, поскольку во второй половине торгов активность, вероятно, ослабнет в связи с сокращенной сессией в США", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

"Из внутренних историй отметим, что на завтрашний день приходится пик налоговых выплат в РФ - российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы. Считаем, что основные участники рынка уже сформировали необходимый объем рублевой ликвидности, учитывая вероятное уменьшение торговой активности в ближайшие дни. Последние числа декабря периодически проходят в режиме умеренного ослабления рубля отчасти на фоне погашения рядом российских компаний платежей по внешнему долгу, отчасти из-за большего влияния покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на пониженных торговых объемах, но в случае появления ощутимого дефицита валютной ликвидности ЦБ готов снять локальную напряженность (например, через операции валютного свопа) и разово приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Нефть стабильна выше $66 за баррель и в ближайшие три дня почти не будет двигаться. Не будет и важных внешних новостей. Это значит, что российская секция валютного рынка предоставлена сама себе, и в условиях "тонкого" рынка он стандартно чаще снижается, чем растет. 2019 год в этом плане нетипичен сам по себе, поэтому здесь все может пойти не по классическому сценарию. Краткосрочно американская валюта способна оставаться в границах 62,10-62,65 руб./$1, евро - в диапазоне 68,85-69,25 руб./EUR1. Очень сомнительно, что оставшиеся платежи в рамках налогового периода или что-то еще привычное рынку способно выбить рублевые пары из состояния нейтралитета", - полагает старший аналитик информационно-аналитического центра компании "Альпари" Анна Бодрова.

На рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне более слабой, чем обычно, активности в преддверии рождественских праздников. Некоторую поддержку рынку оказали данные о сокращении добычи Ираком для более четкого выполнения согласованного в рамках ОПЕК+ ограничения производства.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,42% - до $66,67 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,21% - до $60,65 за баррель.

Согласно данным Petro-Logistics SA, Ирак в декабре сократил добычу на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Трейдеры также оценивают информацию о том, что Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне. Разногласия между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Банк России во вторник, 24 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и общем спросе 938,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,11% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 17 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 230 млрд рублей (при лимите 1 трлн 230 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 561,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 24 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 51 млрд 401,9 млн рублей (при лимите 226 млрд 996,9 млн рублей и общем спросе 51 млрд 401,9 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,948% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9514% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились во вторник в связи с пиком налоговых выплат месяца, приходящимся на среду, 25 декабря. В то же время ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 6,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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