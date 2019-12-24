Акции РФ привлекательны в долгосрочной перспективе, несмотря на кратко- и среднесрочные риски - БКС Глобал Маркетс

Российские акции по-прежнему привлекательны в долгосрочной перспективе, несмотря на риски низкой и даже отрицательной доходности на горизонте 1-6 месяцев, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Эксперт проанализировал историческую доходность инвестиций после огромных притоков в фонды GEM, как неделей ранее (более $5 млрд), и обнаружил что долларовые доходности акций и облигаций РФ и других EM на горизонте следующих 1-6 месяцев были если не отрицательными, то довольно низкими по сравнению с уровнем до крупных притоков.

По мнению Смольянинова, в I половине 2020 года больше шансов на повторение 2012/13 годов, которые завершились потерями.

"За период с 2009 по 2019 год долларовые доходности российских акций и ОФЗ оказались в среднем отрицательными (минус 2-3%) за 120 дней после недели притоков для 2009-2018 годов, при этом 2019 год стал приятным исключением. Хотя нам хотелось бы увидеть повторение этого успеха в первой половине нового года, но рынок демонстрировал сильную динамику во II половине 2019 года, что в большей степени соответствует эпизодам в 2012 году или 2013 году, которые завершились с убытками", - говорится в обзоре.

"В свете наших опасений мы сохраняем осторожный взгляд на кратко- и среднесрочную перспективу (цель по РТС на 2020 год 1600 пунктов с дивидендами и 1500 пунктов без дивидендов, непривлекательная потенциальная доходность 4% в долларах), при этом на более длинном горизонте мы по-прежнему считаем разумным сохранять позицию "выше рынка" по России в диверсифицированных портфелях", - пишет эксперт в заключение обзора.