Риски фиксации прибыли на рынке акций могут вырасти - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника в очередной раз обновили пики (3039 пунктов и 1541 пункт), после чего "залегли в боковик". На западных биржах наступает рождественский период, в связи с которым поводов для дальнейшего повышения у отечественного рынка становится все меньше, а вот риски фиксации прибыли в подобных условиях могут вырасти, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.