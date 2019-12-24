Тренд на укрепление рубля вряд ли сохранится в январе следующего года - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль заканчивает год на позитивной ноте, поддерживаемый, помимо внешнего позитива, налоговым периодом, отмечается в обзоре Банка "Санкт-Петербург". В среду уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (около 1,1 трлн руб. в сумме), но, учитывая выходной день на западе, большинство экспортеров, вероятно, конвертировали валюту для налоговых выплат заранее.

"Ожидания на январь остаются неоднозначными, - отмечают аналитики банка. - Сезонно первый квартал обычно достаточно сильный с точки зрения текущего счета платежного баланса, а курс рубля в большинстве случаев успешно проходит новогодние праздники. С другой стороны, мы заходим в следующий год с уже крепким рублем и столкнемся с предстоящими выплатами дивидендов Лукойлом и увеличением объема покупок валюты на рынке. Так, по нашим оценкам, объем дополнительных нефтегазовых доходов в январе может составить 250 млрд руб., что с 17 рабочих дней в январе, приведет к увеличению ежедневного объема операций на валютном рынке до 17,6 млрд руб. с учетом "докупок" валюты ЦБ РФ, что почти в полтора раза больше объема дневных операций в декабре. Поэтому мы не ожидаем, что тренд на укрепление рубля сохранится в начале следующего года".