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24 декабря 2019 года 12:31
Инвесторы в 2020 году переключатся с ОФЗ на корпоративные бонды в поисках более высоких доходностей - Уралсиб
Доходность рыночного средневзвешенного портфеля ОФЗ за 2019 год снизилась более чем на 200 б.п. до 6,1% годовых, превзойдя снижение доходности портфеля корпоративных бумаг примерно на 10 б.п., отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб". Таким образом, спред корпоративных облигаций к ОФЗ за год практически не изменился и на данный момент превышает 100 б.п., что, на взгляд экспертов, избыточно, премия порядка 60– 70 б.п. выглядит более адекватной с фундаментальной и исторической точки зрения. "Поскольку в уходящем году доходности ОФЗ достигли многолетних минимумов и потенциал их снижения в 2020 г. ограниченный, мы ждем, что в поисках более высоких доходностей инвесторы переключатся на корпоративные бумаги и спред наконец-то снизится, - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - За текущий год совокупный доход от владения рыночным портфелем ОФЗ составил более 15,5%, тогда как у корпоративного сегмента этот показатель немногим превысил 10,2%. Основным драйвером рынка ОФЗ стало понижение ключевой ставки ЦБ за год на 150 б.п. до 6,25%, что способствовало не только покупкам со стороны локальных участников, но и большому притоку средств нерезидентов в рублевые госбумаги". Что касается следующего года, то потенциал снижения ключевой ставки экспертам "Уралсиба" представляется уже очень ограниченным: "мы ждем, что ставка будет снижена на 50 б.п. до 5,75% к концу года, причем после достижения рубежа в 6% Банк России возьмет паузу на несколько заседаний по ДКП. По мере снижения ключевой ставки мы прогнозируем дальнейший рост наклона кривой, который заметно увеличился в текущем году. По нашим оценкам, спред между двухлетними и пятнадцатилетними ОФЗ расширится до 100 б.п. с текущих 85 б.п. С точки зрения соотношения Риск/Доходность мы отдаем предпочтение среднесрочным облигациям в следующем году".
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