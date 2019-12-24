Московская область, скорее всего, разместит новые бонды с доходностью на уровне 6,82% - Уралсиб

Московская область, скорее всего, разместит новые бонды с доходностью на уровне 6,82%, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Объем рамещаемого во вторник выпуска облигаций Московской области (-/Ba1/BBB-) составит 14 млрд руб., срок обращения бумаг – пять лет, предполагается амортизационная структура погашения: по 30% от номинала в дату выплаты 12-го и 16-го купонов, оставшиеся 40% в дату погашения. Дюрация составляет 3,6 года. Ориентир по ставке купона равен 6,65–6,75%, что соответствует доходности к погашению 6,82–6,92% и премии к кривой ОФЗ 75–85 б.п.

"Это второй выпуск региона за последние три месяца, в дополнение в сентябре еще состоялся аукцион по доразмещению облигаций серии 34011, в ходе которого было продано бумаг номинальным объемом 12,5 млрд руб., - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - Таким образом, всего с начала сентября номинальная стоимость размещенных облигаций Московской области может превысить 50 млрд руб. Тем не менее, регион относится к группе с высокой долговой устойчивостью. Сейчас оба выпуска, размещенных этой осенью, торгуются с премией к кривой ОФЗ около 75 б.п. Мы полагаем, что новая бумага будет продана с доходностью, близкой к нижней границе указанного ориентира".