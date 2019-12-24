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24 декабря 2019 года 11:34

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, Сургутнефтегаз обновил максимум и скорректировался

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, воодушевленными ожиданиями скорой торговой сделки первой фазы США и Китая, а также приближением рождественских праздников на Западе; обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" обновили свой максимум, после чего локально скорректировались.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3035,56 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1539,22 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 62,13 рубля (-0,14 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали до 52,05 рубля (+0,8%), максимум сделок составил 52,77 рубля (+2,2%); бумаги лидируют на "Мосбирже" по объему торгов - на сделки с ними пришлось 3,03 млрд рублей.

Также выросли рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%, до 257,2 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5% и +2% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Совет директоров "Газпрома" (-0,1%) во вторник рассмотрит новую дивидендную политику, новости по итогам заседания могут повлиять на динамику бумаг концерна.

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Индексы в США завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на оптимизме по поводу торговых отношений США и Китая. Индекс Nasdaq (+0,2%) закрылся на рекордном пике девятую сессию подряд, чего не случалось с 1998 года, пишет MarketWatch.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%), стабилизировались Европа (индексы FTSE, CAC 40 изменились в пределах 0,1%, Германия не работает) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 остается на уровне понедельника) на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах.

Во вторник в сокращенном режиме работают биржи Великобритании (до 15:30 МСК), Франции (до 16:05 МСК) и США (до 21:00 МСК). Торговые площадки Германии закрыты.

Нефть утром во вторник дорожает; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,47 за баррель (+0,1% и +0,4% накануне), февральская цена WTI - $60,55 за баррель (+0,1% и +0,1% в понедельник).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи взял курс на 3100 пунктов. Акции "Сургутнефтегаза" продолжают подъем, который не поддается объяснениям, акции Сбербанка после закрепления выше недавнего сопротивления 242 рубля могут продолжить попытки преодолеть отметку 250 рублей.

В акциях "Норникеля" отмечается фиксация прибыли накануне отсечки реестра под промежуточные дивиденды (в среду акции компании последний день торгуются с дивидендами). Не исключено, что дивидендный "гэп" бумаги ГМК будут закрывать долго, и в оставшиеся дни до нового года могут выглядеть слабее рынка. Поэтому выходить на дивиденды не рекомендуется.

Акции "Газпрома" возобновили рост после локальной просадки на новостях о приостановке строительства "Северного потока 2" по форс-мажорным обстоятельствам. Пока непонятно, в какие сроки и за счет каких финансовых ресурсов газопровод будет достроен. Однако умеренная реакция рынка говорит о том, что инвесторы не видят никакой катастрофы в произошедшем.

Во вторник на западных площадках будет укороченная торговая сессия, и вряд ли там произойдут сильные движения. На российском рынке вероятно продолжение подъема, стратегической целью которого теперь является отметка 3100 пунктов по индексу МосБиржи, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы по торговому вопросу остаются оптимистичными - ожидается подписание первой фазы сделки США с Китаем в начале января, а КНР намерена в следующем году снизить пошлины на 850 наименований товаров. Нефть Brent смогла удержать поддержку $65,5 за баррель, закрепление ниже которой свидетельствовало бы о начале более серьезной нисходящей коррекции. В целом сильных движений на нефтяных площадках в условиях предпраздничных торгов не ожидается. На этой неделе отчет Американского института нефти о запасах будет опубликован во вторник, а отчет Минэнерго США - в пятницу.

Торговая сессия на рынке акций РФ обещает быть спокойной на новости - западные биржи закрываются на празднование Рождества. В этих условиях инвесторы обратят внимание на корпоративные новости и, в частности, на дивидендную политику "Газпрома". Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 3005 и 1520 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи во вторник - 3010-3045 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в преддверии рождественских выходных на глобальных рынках по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Фондовые индексы США и MSCI World находятся на исторических максимумах, развивающиеся рынки (MSCI EM) держатся на максимумах с первого полугодия прошлого года. Все ключевые события декабря уже состоялись, и их итоги оказались умеренно позитивными для рынков.

В целом текущий год принес инвесторам отличную доходность как в акциях, так и облигациях. Если конец прошлого года был отмечен масштабной коррекцией на фоне опасений замедления темпов экономического роста, и к середине этого года опасения скорого ухода американской экономики в рецессию на фоне ухудшения макроданных и инверсии кривой в Treasuries возрастали, то кардинальное изменение риторики ведущих центральных банков за этот год позволило рынкам продемонстрировать позитивную динамику.

Тем не менее, большой объем экономических рисков сохраняется и переносится на следующий год, а циклическое замедление экономики будет наблюдаться и в ближайшие несколько кварталов. Однако в краткосрочной перспективе декабрьский прогресс в торговых переговорах США-КНР создал условия для позитивной динамики в рисковых активах. Согласно заявлениям официальных лиц, в начале января будет подписано соглашение первой фазы между США и Китаем, о договоренности по которому стороны заявили полторы недели назад.

Во вторник совет директоров "Газпрома" должен утвердить новую дивидендную политику, а 26-27 декабря состоятся дивидендные отсечки в акциях "Норникеля" и "Татнефти" (MOEX: TATN). Со вторника активность торгов на глобальных рынках будет ослабевать, и по индексу МосБиржи ожидается консолидация вблизи текущих уровней, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+2,3%).

Подешевели "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,2%), бумаги "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,285 млрд рублей (из них 1,736 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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