Рубль останется в узком диапазоне при пониженной торговой активности в преддверии праздников - "Нордеа банк"

Российская валюта остается на комфортных уровнях в рамках текущей недели (вблизи 62,2 в паре с долларом и 69 в паре с евро), сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В рождественскую неделю активность на торговых площадках постепенно снижается. Накануне объем торгов парой USR/RUB на MICEX не превысил 2 млрд долл.

"Торги проходят в спокойном режиме с минимальной волатильностью на нейтральном внешнем фоне, - отмечают аналитики банка. - Аналогичная ситуация, вероятно, сохранится большую часть недели. На среду приходится пик налогового периода, однако с учетом того, что на текущей неделе торги на многих площадках проходят в сокращенном режиме, либо закрыты, подготовка к налоговым выплатам, вероятно, по большей части завершилась на прошлой неделе. Как следствие, данный фактор вряд ли окажет заметную поддержку рублю". Размещение ОФЗ на текущей неделе не проводится, поскольку Минфин уже выполнил план по заимствованиям. Таким образом, как внутренние, так и внешние факторы для рубля остаются нейтральными, что, по мнению экспертов "Нордеа Банка", позволит продолжить торги в узком диапазоне.