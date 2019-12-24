Уралсиб рекомендует "покупать" акции "Газпрома"

Аналитики "Уралсиба" рекомендуют "покупать" акции "Газпрома", сообщается в обзоре.

Рост добычи в ноябре составил 3% год к году, за 11 месяцев – 0,7%. В ноябре добыча газа "Газпромом" увеличилась на 3% год к году - до 44,3 млрд куб. м после четырех месяцев снижения год к году. По итогам 11 месяцев 2019 г. рост добычи составил 0,7% относительно значения годичной давности - до 454,2 млрд куб. м. Начиная с 2012 г., компания добывала менее 500 млрд куб. м в год, однако рост добычи в текущем месяце, вероятно, позволит превысить этот уровень, отмечают в Уралсибе.

"Сильный спрос – основной фактор увеличения добычи. Объемы добычи газа в первую очередь определяются спросом на него на основных рынках, а также уровнем запасов в собственных хранилищах компании. Ранее "Газпром" сообщал, что в первой половине декабря экспорт в дальнее зарубежье увеличился на 14% год к году - до 9,6 млрд куб. м. Вероятно, ожидаемый рост добычи в 2019 г. обусловлен сильным экспортным спросом в конце года. Мы рекомендуем "покупать" акции "Газпрома", - отмечает аналитик Алексей Кокин.