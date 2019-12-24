Сильных движений в нефти не ожидается - ИК "Велес Капитал"

Сильных движений на нефтяных площадках в условиях предпраздничных торгов не ожидается, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяные фьючерсы во вторник утром растут менее чем на 0,5%, оставаясь на расстоянии от многонедельных максимумов (66,78 доллара и 61,40 доллара для Brent и WTI соответственно), констатирует аналитик Елена Кожухова.

"Котировки накануне смогли удержать поддержки 65,50 доллара и 60,30 доллара, закрепление ниже которых свидетельствовало бы о начале более серьезной нисходящей коррекции. В целом сильных движений на нефтяных площадках в условиях предпраздничных торгов не ожидается", - отмечает специалист компании.