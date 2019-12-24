Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы при закрытии торгов в понедельник, поддержку рынку продолжил оказывать оптимизм по поводу торговых отношений США и Китая. Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года. План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары. Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах Европы, США, а также в Гонконге и Южной Корее. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,02%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК вырос на 0,47%. В то же время гонконгский Hang Seng завершил укороченную торговую сессии снижением на 0,15%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК уменьшилось на 0,55%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил по итогам торгов 0,13%. С начала декабря индикатор потерял 0,8%. Тем не менее, в 2019 году он подскочил на 20%, что является наилучшим показателем за последнее десятилетие.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. Активность торгов, вероятнее всего, будет достаточно низкой в преддверии рождественских праздников. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,3% - до $66,59 за баррель. В понедельник их цена повысилась на 0,38%, составив на закрытие $66,39 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,18% - до $60,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,13%, завершив день на отметке $60,52 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,255 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,879 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 декабря практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (21-23 декабря) 0,06%, поднявшись до 654,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-03" (+1,86%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,4%) и "Магнит-003Р-03" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,75%), "РЖД-23" (-0,31%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N5 серии 001Р-05P номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 15,2% выпуска на 228,044 млн рублей. Размещение допвыпуска началось 5 ноября. Цена размещения - 106,9% от номинала. Выпуск гасится 31 января 2023 года. Газпромбанк 31 января 2019 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,15% годовых. 16 августа банк завершил доразмещение 1-го допвыпуска бондов 001Р-05Р на 500 млн рублей по цене 104% от номинала. 13 сентября банк завершил размещение допвыпуска N2 объемом 1 млрд рублей также по цене 104% от номинала. 4 октября Газпромбанк полностью разместил допвыпуск N3 объемом 500 млн рублей по цене 105,5% от номинала, а в ноябре - 4-й допвыпуск на 1 млрд рублей по цене 105,8% от номинала.

Кроме того, Газпромбанк 30 декабря начнет размещение допвыпуска N1 облигаций серии 001Р-13P объемом 10 млрд рублей. Банк планирует закончить размещение не позднее 7 февраля 2020 года. Облигации размещаются по цене 103,15% от номинала. Дата погашения займа - 30 сентября 2023 года. Газпромбанк 30 сентября 2019 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) полностью разместило 5-летние облигации серии ПБО-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,07% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-03 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 58,23% выпуска на 291,146 млн рублей. Размещение выпуска началось 20 декабря. Срок обращения - 3 года. Облигации размещались по закрытой подписке, потенциальными приобретателями бондов являются УК "Открытие", "Открытие брокер" и их клиенты. Бумаги имеют один купон, ставка по нему установлена в размере 1,05% годовых. Также по бондам будет выплачиваться допдоход.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 10-летних облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 номинальным объемом 27 млрд 280,200 млн рублей в размере 7,15% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 20 декабря. В ходе премаркетинга индикативный объем размещения составлял 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 7,15-7,25% годовых. Финальный ориентир составил 7,15% годовых, а объем размещения установлен в размере "не менее 15 млрд рублей и не более 27 млрд 280,200 млн рублей". Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости компания будет погашать ежегодно, начиная с декабря 2020 года, 55% от номинальной стоимости будет выплачено в дату погашения 20-го купона.

ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-03 на 15 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Со второго купона ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка на момент времени плюс 2 процентных пункта. Размещение пройдет 24 декабря по открытой подписке. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации планируется размещать на срок до 10 лет.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 25 декабря начнет размещение выпуска облигаций с погашением в 2050 году на 96 млрд 608,082 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет 24 декабря с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Он будет размещен по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002. Дата погашения выпуска - 7 мая 2050 года.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 19,9 тыс. облигаций серии БО-07P по цене 100% от номинала. Таким образом, банк приобрел весь выпуск. Банк 29 ноября 2018 года разместил облигации серии БО-07Р объемом 19,9 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Срок обращения бумаг - 20 лет.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" приобрело в рамках оферты 2 тыс. 267 облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,23% выпуска. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 12% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 37-го купона облигаций серии А18 в размере 0,05% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 января 2020 года.