ВТБ Капитал представил прогноз возможных изменений индекса MSCI Russia в 2020г

"ВТБ Капитал" представил свой прогноз по возможным изменениям в составе индекса MSCI Russia в 2020 году, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Во-первых, по оценке эксперта, в результате получения листинга на "Московской бирже" в октябре 2019 года глобальные депозитарные расписки (GDR) GDR TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") могут получить место в индексе MSCI Russia в мае 2020 года.

"Для того, чтобы MSCI включил эти бумаги в индекс MSCI Russia в мае 2020 года, дневной объем торгов GDR TCS Group должен составлять выше $1,5 млн, по данным декабря ликвидность была достаточной. Кроме того, котировки GDR TCS Group должны находиться выше уровня в $19 за штуку", - считает Питерский.

Во-вторых, акции "РусАла" (MOEX: RUAL) по критерию ликвидности подходят для включения в индекс MSCI Russia, однако рыночным котировкам этих бумаг необходимо вырасти на 30%, чтобы оказаться в составе индекса в следующем мае.

В-третьих, VEON и Mail.ru тоже имеют шансы попасть в индекс MSCI Russia в мае 2020 года, если получат листинг на "Московской бирже", а дневной объем торгов превысит $1,5 млн в день.

И, наконец, привилегированные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) могут быть включены в расчетную базу индекса MSCI Russia в мае 2020 года при условии роста котировок на 10% с текущих уровней.

Кандидатов на исключение из индекса MSCI Russia в рамках майского пересмотра 2020 года тоже несколько: привилегированным акциям "Транснефти" (MOEX: TRNF), чтобы потерять место в индексе весной, достаточно подешеветь на 3%, GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) - на 13%, а обыкновенным акциям "Московской биржи" (MOEX: MOEX) - на 15% плюс падение других акций.

Кроме того, в ноябре 2020 года может произойти включение акций "Яндекса" (MOEX: YNDX).

"Если ликвидность акций "Яндекса" сохранится на достаточном уровне в I-II кварталах 2020 года (дневной объем торгов выше $7 млн), эти бумаг могут быть включены в индекс MSCI Russia в 2020 году", - пишет Питерский.