Рост акций энергетического сектора и сталелитейных компаний на текущей неделе, вероятно, сохранится - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка не ислючают, что на этой неделе по некоторым акциям, которые показали самую сильную динамику в этом году, инвесторы могут фиксировать прибыль, говорится в обзоре инвестбанка. К таким бумагам можно отнести SBER LI, MNOD LI, OGZD LI, LKOD LI. Рост акций компаний энергетического сектора, вероятно, сохранится на фоне перспектив дивидендных выплат и в силу защитного характера этих инвестиций.

"Мы также ожидаем, что у инвесторов продолжат пользоваться спросом бумаги сталелитейных компаний на фоне возобновления торгового оптимизма, - отмечают эксперты Альфа-банка. - Относительно высокие цены на нефть могут оказать поддержку акциям нефтегазовых компаний, в том числе ROSN и TATN. OGZD могут находиться под давлением на фоне проблем, с которыми столкнулся на завершающем этапе строительства “Северный поток -2”. В розничном секторе возобновился интерес к акциям MGNT после того как в ВТБ заявили о возможном увеличении доли в компании".

Также эксперты банка видят больший потенциал роста в бумагах TMKS на фоне сделки Tenaris-IPSCO при условии, что менеджмент компании подтвердит планы направить полученные доходы на снижение долга. В горно-металлургическом секторе акции RUAL находятся под давлением на фоне ослабления надежд на дивидендные выплаты. Динамика ALRS более устойчива, так как компания представила весьма сильные цифры по объемам продаж за ноябрь. "Тем не менее, мы все еще ждем волатильности на рынке и в связи с этим сильной динамики компаний золотодобывающего сектора (PLZL и POLY)", - заключают аналитики Альфа-банка.