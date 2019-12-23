Рынок акций РФ в понедельник обновил максимумы индекса МосБиржи и бумаг Сургутнефтегаза

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря оптимизму в отношении международной торговли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет раллировавших к новым пикам бумаг "Сургутнефтегаза" причем при отсутствии корпоративных новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 3033,81 пункта (+0,2%) - новый исторический пик, индекс РТС - до 1535 пунктов (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 62,27 рубля (+0,01 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей подскочили до 51,66 рубля за штуку (+7,4%, максимум дня и новый пик - 51,75 рубля) при объеме торгов 6,952 млрд рублей.

"Префы" "Сургутнефтегаза" показали более скромную динамику: бумаги выросли на 1% - до 38,19 рубля за штуку.

Также подорожали акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%, до 255 рублей).

США ввели санкции в отношении участников строительства газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые, в частности, снизят транзит российского газа через Украину.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия, Украина и Еврокомиссия принимали решение об урегулировании отношений Москвы и Киева в сфере газовых взаимоотношений без оглядки на санкции США, принимаемые в отношении конкурирующих газопроводов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам в субботу, что "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража ($2,9 млрд - ИФ)", - сказал он.

Индексы в США в минувшую пятницу достигли новых рекордных отметок, завершив в "плюсе" четвертую неделю подряд, благодаря воодушевляющей экономической статистике США и оптимизму в отношении международной торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время. "Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%), делает попытки дальнейшего роста Европа (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,5%, DAX просел на 0,2%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%) на фоне невысокой активности торгов в преддверии западного Рождества.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года. План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Нефть в понедельник умеренно просела на статистике о росте активности добычи в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 20 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $65,97 за баррель (-0,3% и -0,6% в пятницу), февральская цена WTI - $60,21 за баррель (-0,4% и -1,2% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Снижению цен на нефть способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, санкционные новости, в частности вывод попавшей под санкции швейцарской Allseas всех своих судов из зоны строительства "Северного потока 2" в Балтийском море, в целом оказали давление на бумаги "Газпрома" и весь российский рынок акций. Впрочем, поводы для оптимизма тоже есть, так как "Газпром" и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 года, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон сложился умеренно позитивным, в США индексы акций продолжили рост, в очередной раз обновив свои максимумы. Оптимизм подогревается ожиданиями подписания первой фазы торговой сделки США-Китай в начале января. Кроме того, в КНР с 1 января намерены снизить импортные пошлины на 850 наименований товаров.

Макроэкономическая статистика в понедельник показала падение заказов на товары длительного пользования в США в ноябре на 2%, в то время как ожидался рост на 1,5% - негативный сигнал о состоянии американской экономики.

На нефтяном рынке преобладала коррекция вниз, но Brent сохранила поддержку $65,5 за баррель. Пробитие этого рубежа откроет перспективы падения фьючерсов в район $64,5 за баррель. На этой неделе отчет Американского института нефти о запасах будет опубликован во вторник, а данные Минэнерго США - в пятницу.

Ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены на отметках 3005 и 1510 пунктов. Во вторник, среду и четверг сигналов с западных бирж будет поступать немного. В таких условиях российский рынок акций сконцентрируется на внутренних драйверах, в частности, во вторник на новостях от "Газпрома" и "РусГидро". На данный момент основные индексы РФ, несмотря на перекупленность и отсутствие сильного импульса к росту, все еще смотрятся достаточно уверенно. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3010-3045 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, активность на российском рынке немного снизилась, что неудивительно на неделе, когда празднуют Рождество по католическому календарю. Основной новостной поток касался "Газпрома". РФ и Украина смогли договориться о транзитном контракте, хотя условия его далеко не самые выгодные - "Газпром" уплатит $2,9 млрд по иску "Нафтогаза". Тем не менее, корпорация была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы повысить желание европейцев защищать "Северный поток 2", против которого в США утвердили очередные рестрикции. Германия, в лице Морского и Гидрографического агентства, разрешила продолжить строительство в зимнее время. Ассоциация европейского бизнеса выступила с жестким заявлением по поводу вмешательства США в энергетическую политику Европы. Акции "Газпрома" в итоге в понедельник оказались под давлением продаж.

Китай объявил о снижении тарифов на 850 товаров из США, а также о доступе частных компаний в секторы нефтедобычи, телекоммуникаций и электроэнергетики.

В целом, высокой волатильности на рынках не ожидается по причине приближающихся рождественских праздников на Западе, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, компания Allseas приостановила строительство газопровода "Северный поток 2" после заявлений министра финансов США о немедленном вступлении в силу санкций против прокладки трубопровода, принятых в рамках военного бюджета США на 2020 год. Это стало неприятным сюрпризом для всех заинтересованных сторон, тем более что раньше ожидалось, что ограничения могут заработать через 30-60 дней (этого было бы достаточно для завершения строительства трубопровода). Завершить прокладку трубопровода могут и российские суда, но в связи с заменой подрядчика строительство будет завершено не в первом квартале, а во втором полугодии 2020 года.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали протокол по транзиту российского газа, до конца года "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 2017 года. Стороны отказались от всех остальных взаимных претензий. Объемы транзита газа согласованы на уровне 65 млрд кубометров в год на 2020 год и 40 млрд кубометров - на 2021-2024 годы при условии установления конкурентного тарифа. Контракт может быть продлен на 2025-2034 годы на тех же условиях.

Для "Газпрома" договоренность о транзите газа в целом устраняет неопределенность в отношении экспорта, особенно с учетом новых санкций против "Северного потока 2". В целом, $2,9 млрд - это плата концерна за устранение рисков транзита. Учитывая уменьшение рисков, цены на газ в Европе снижаются. Судя по всему, транзит газа через Украину после 2020 года будет осуществляться за счет уменьшения поставок через "Северный поток 2", хотя у "Газпрома" и появится довольно высокая гибкость на случай роста спроса на газ в Европе, отмечают аналитики Sberbank CIB.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, до конца года индекс МосБиржи имеет неплохие шансы обновить исторические максимумы и продолжить подъем в первые дни нового года.

Основной оборот торгов в понедельник был сосредоточен в "Газпроме", по которому за выходные накопилась масса новостей. С одной стороны, подписан 5-летний контракт на транзит газа через Украину, что не может не радовать. С другой - "Газпром" должен выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, что является негативной новостью. Но при этом стороны обязались аннулировать все остальные претензии, которые лежат в судах, в том числе претензии антимонопольных органов Украины к российской компании - это позитив.

Можно предположить, что российские власти найдут способ компенсировать потери "Газпрому" $3 млрд, в том числе, возможно, за счет взыскания с Украины примерно $3,6 млрд суверенного долга, выданного стране еще при президенте Януковиче.

Главный негатив связан с остановкой строительства "Северного потока 2" - появилась информация, что швейцарская компания Allseas отвела все суда из района прокладки труб. Нет сомнений, что такие проекты не бросают в их последней стадии, и прокладка труб будет завершена. Но какими затратами и в какое время - пока не ясно. Это сильный негатив для акций "Газпрома". Еще большим риском является возможность компании пересмотреть размер дивидендов в связи с удорожанием проекта.

В целом же внешний фон для российского рынка акций выглядит нейтральным, даже несмотря на просевшую нефть Brent - она все равно находится в очень комфортном для российской "нефтянки" районе $66 за баррель. В среду последний день с дивидендами будут торговаться акции "Норильского никеля", и в ближайшие два дня по ним могут пройти сильные движения.

По нефти не ожидается сильных движений из-за спада деловой активности на Западе в преддверии рождественского праздника. Сопротивлением росту котировок является район чуть выше $67 за баррель. С учетом ожидаемого обострения отношений с США (Россия должна дать какой-то ответ на срыв строительства "Северного потока 2") и традиционного роста спроса на валюту перед Новым годом, покупка рубля против доллара выглядит неоправданно рискованной. Не получит рубль поддержки на этой неделе и от аукционов по ОФЗ, поскольку Минфин выполнил план годовых заимствований. Поэтому уход доллара в район 63 руб./$1 и выше в ближайшие дни выглядит логичным, считает Алексей Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник стали акции ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+10,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+9,6%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+5,8%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3%).

Подешевели бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-8,9% и -12% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,692 млрд рублей (из них 9,714 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").