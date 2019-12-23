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23 декабря 2019 года 19:29

Рубль почти не меняется к доллару и евро на фоне низкой активности игроков перед католическим Рождеством

Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне низкой активности участников рынка незадолго до Рождественских каникул на западных площадках.

Курс доллара США составил 62,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,01 руб./EUR1, подорожав на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,2 копейки - до 65,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Участники торгов постепенно сокращают активность перед Рождественскими каникулами на западных биржах, при этом поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем, в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

Во вторник биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты.

При этом на рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни той, ни другой стороной, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, очевидно, что торговая активность на глобальном рынке снизилась с начала недели, что связано с приближением Рождественских каникул в США и Европе.

"При этом торговая активность на российском фондовом рынке сохраняется, что видно по динамике ряда "голубых" фишек. Полагаем, что с приближением выходных волатильность на внутреннем валютном рынке будет снижаться, в то время как повышательная динамика российских акций сохранится на достаточно высоком уровне. В последнюю торговую неделю внимание инвесторов несколько переключится с геополитики на более прагматичные вещи. Так, рынки будут ждать данных по заказам на товары длительного пользования в США, а также индексов деловой активности в Китае, которые станут известны 31 декабря. Инвесторы будут оценивать реальный отклик экономики на планы подписания в январе торгового соглашения между США и Китаем. В целом, пока на глобальном рынке наблюдается положительный настрой, который, скорее всего, сохранится и в первую неделю января", - отметил Союнов.

"Рубль продолжает получать поддержку в рамках налогового периода. На фоне снижения активности нерезидентов продажи валюты экспортерами обеспечивают россиянина устойчивостью, защищая его от коррекции. В последующие три дня торговля на рынке будет вялой, так как в Европе начнутся Рождественские выходные", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вечером немного снижаются после существенного подъема в последнее время. Позитивом для рынка стала новость о том, что Китай снизит пошлины на импорт ряда товаров. В то же время, сигналы о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне, оказывает сдерживающее влияние на нефтяные цены, отмечают эксперты.

Разногласия между двумя странами в 2014-2015 годах привели к полной остановке производства в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,21% - до $66,0 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,28% - до $60,27 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 декабря на 15,72 копейки, до 62,2499 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,02 копейки, до 68,9978 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 2,49 копейки по отношению к пятнице и составил 62,2689 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 5,46 копейки и составил 62,2881 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 449,421 млн, из которых $886,314 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 563,107 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 20,2 копейки по отношению к пятнице, до 68,9858 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 8,06 копейки и составил 69,0168 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR908,676 млн, из которых EUR464,337 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR444,339 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали в понедельник незначительную разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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