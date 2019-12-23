Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли, инвесторы посчитали новые санкции США маловероятными

Москва. 23 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли, поскольку инвесторы посчитали объявление новых серьезных антироссийских санкций со стороны США маловероятным; активность торгов снизилась на фоне приближающихся рождественских каникул. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 20 декабря на 2 базисных пункта и составила 113,81% от номинала, что соответствует доходности 2,665% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 100,69% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,63% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта и составил 103,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 47 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,11% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,65% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 46 пунктов, поднявшись до 131,04% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта и составила 3,59% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 111,68% от номинала (доходность - 2,75% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене всего на 3 базисных пункта - до 109,1% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,31% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 7 базисных пунктов, подорожав до 125,45% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,755% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 5 базисных пунктов, до 109,31% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт и составила до 2,86% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня проигнорировали сообщения о том, что в Соединенных Штатах обсуждают возможное объявление новых антироссийских санкций, затрагивающих в том числе и российский госдолг. Участники рынка пока считают, что серьезное ужесточение санкционной политики вряд ли произойдет; скорее всего, все вновь ограничится какими-то "косметическими" санкциями, которые не нанесут серьезного ущерба российской экономике. К тому же на мировых рынках все еще сохраняется спрос на рисковые активы, который подстегнули в середине месяца новости о достижении США и Китаем договоренностей по первой фазе торговой сделки, что в определенной степени оказывает поддержку и российским евробондам. Кроме того, на рынке уже стало сказываться приближение католического Рождества, что видно по заметно упавшей активности инвесторов. Таким образом, рынок сейчас держится довольно крепко, но вот ликвидность уже ушла", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.