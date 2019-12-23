"ФИНАМ" рекомендует акции FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF к покупке

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. Акции фонда обладают высокой надежностью и ликвидностью, а также обеспечивают неплохой текущий доход, подчеркивает аналитик ГК "ФИНАМ". Они могут стать интересной заменой банковскому депозиту, а также хорошо подойдут для диверсификации инвестиционных портфелей.

Биржевой фонд FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF инвестирует в еврооблигации ведущих российских корпоративных эмитентов, обладающие высоким уровнем ликвидности и деноминированные в таких "твердых" валютах, как доллар США, евро и британский фунт.

"Благодаря синхронному смягчению монетарной политики мировыми центробанками и "торговому оптимизму" нынешний год выдался весьма успешным для глобальных рынков, причем как развивающихся, так и развитых, - отмечает Игорь Додонов. - При этом мы с определенным оптимизмом смотрим в 2020 г. и ожидаем сохранения высокого интереса мировых инвесторов к активам EM, в частности, к долговым инструментам развивающихся стран. Мы ожидаем, что макроэкономическая обстановка будет благоприятной для российского долгового рынка в следующем году. Это позволяет рассчитывать на повышение спроса в облигациях ведущих эмитентов страны".